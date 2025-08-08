로앤컴퍼니, 로스쿨 대상 '아카데믹 플랜' 출시

"법학 연구 활성화에 보탬 될 것"

로앤컴퍼니는 '슈퍼로이어'와 '빅케이스'를 무료로 이용할 수 있는 '아카데믹 플랜'을 출시했다고 8일 밝혔다.

아카데믹 플랜은 전국 25개 로스쿨의 학생과 교수들에게 연구 및 학술 목적으로 로앤컴퍼니의 인공지능(AI) 기반 서비스를 무료로 제공하는 구독 상품이다. 이 서비스는 로앤컴퍼니가 최근 법학전문대학원협의회와 체결한 부속합의서의 일환이며, 로스쿨 재학 및 재직 기간 동안 이용할 수 있다.

로앤컴퍼니 '아카데믹 플랜' 출시 안내 이미지. 로앤컴퍼니 AD 원본보기 아이콘

로앤컴퍼니가 제공하는 서비스는 법률 AI 서비스 '슈퍼로이어'와 AI 기반 통합 법률정보 서비스 '빅케이스' 두 가지다.

로앤컴퍼니는 법학 연구 활성화를 위해 슈퍼로이어 연간 300개의 이용량을 제공하고, 빅케이스 내에서 판례·법령·결정례·유권해석·논문을 무제한으로 검색할 수 있는 별도의 상품을 구성했다.

김본환 로앤컴퍼니 대표는 "실질적이고 실효성 있는 지원으로 국내 법학 연구 활성화에 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 미래 법조인의 기술 경쟁력을 높일 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>