황룡사 중금당 복원·정비 기반 마련한다

'복원연구 성과와 과제' 주제로 학술대회

국가유산청 국립문화유산연구원은 13일 오후 1시 라한셀렉트 경주 다이너스티홀에서 '경주 황룡사 중금당 복원연구 성과와 과제'를 주제로 학술대회를 연다고 8일 밝혔다.

그동안 축적된 황룡사 중금당 고증연구 성과를 공유하는 자리다. 향후 과제를 논의해 체계적인 복원·정비 기반을 마련한다.

경주 황룡사지는 중문과 9층 목탑, 중금당, 강당이 중심축을 따라 배치된 신라 최대 규모의 사찰 터다. 특히 중금당은 장륙존상을 비롯한 19존상을 봉안하기 위해 584년 건립된 신라 최고의 불전이었다.

주제발표는 이상명 국립문화유산연구원 연구관, 주수완 우석대학교 교수, 최영희 강릉원주대학교 교수 등이 맡는다. 이어지는 전문가 종합토론에는 장헌덕 한국전통문화대학교 명예교수 등이 참여한다.

당일 현장 등록으로 누구나 참여할 수 있으며, 국립문화유산연구원 유튜브 채널을 통해 실시간 시청할 수도 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



