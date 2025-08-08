본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

서대문구, 북가좌2동 복합청사에 ‘해담는 도서관’ 개관

김민진기자

입력2025.08.08 09:58

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 북가좌2동 복합청사(응암로 131) 2~3층에 조성된 ‘해담는 도서관’이 지난달 31일 개관식을 갖고 이번 주부터 주민을 맞이하고 있다고 8일 밝혔다.

서대문구 ‘해담는 도서관’ 중앙 서가. 서대문구 제공.

서대문구 ‘해담는 도서관’ 중앙 서가. 서대문구 제공.

AD
원본보기 아이콘

해담는 도서관은 구에서 직영으로 운영하며, 월~목요일 오전 9시~오후 6시, 토·일요일 오전 9시~오후 5시까지 문을 연다. 매주 금요일과 법정공휴일은 휴관한다.


도서관 2층에는 안내데스크, 어린이열람실, 임산부휴게실 등이 마련됐고 3층에는 종합열람실과 프로그램실이 꾸며졌다. 해담는 도서관은 앞으로 독서동아리, 자원봉사, 저자와의 만남, 방학 프로그램, 그림책 읽어주기, 인문학 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 운영할 계획이다.


이성헌 서대문구청장은 “도서관이 책과 쉼을 나누는 동네 사랑방이 되길 기대한다”며 “다채로운 프로그램과 서비스로 많은 분이 찾으실 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

서대문구 북가좌2동 복합청사 전경. 서대문구 제공.

서대문구 북가좌2동 복합청사 전경. 서대문구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이재용, 세금 42억 아끼고 배당 500억 더 받는다…혜택은 재벌만 보나 이재용, 세금 42억 아끼고 배당 500억 더 받는다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

김건희 ‘혐의 부인’ 자충수… 영장심사서 ‘증거 인멸 우려’ 인정될까

새로운 이슈 보기