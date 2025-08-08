DB저축銀, 업계 첫 금감원 우수 상생신상품 선정…특별 이벤트

"최고 年 6% 적금하고 커피도 한 잔"

DB저축은행은 업권 최초로 'DB행복씨앗적금'이 금융감독원 제6회 상생·협력 신상품 공모전에서 우수 상품으로 선정된 기념으로 특별 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

이달 말까지 DB행복씨앗적금 모바일 신규 가입 고객에게 커피 쿠폰을 지급한다. 프로모션 첫날인 이날 이전까지 해당 적금 가입 이력이 없으면서 월 불입금을 30만원 이상 납입한 고객에게 쿠폰을 준다.

해당 상품은 결혼·임신·출산 장려라는 사회적 가치를 반영하고 간편한 우대금리 조건을 내세우며 금감원으로부터 좋은 평가를 받았다.

월 최대 50만 원까지 납입 가능한 12개월 만기 정기적금이다. 기본금리 연 4.0%에 목표다짐 선택(0.5%), 만기해지(0.5%), 마케팅 동의(0.5%) 등 간단한 우대조건을 내걸었다. 가입 기간 내에 결혼·임신·출산(0.25%). 다자녀 가정(0.25%) 등을 충족하면 최고 연 6.0%까지 금리를 받을 수 있다.

DB저축은행은 적금 만기 시 재예치 고객을 우대하는 'DB행복열매예금'도 준비 중이다.

DB저축은행 관계자는 "이번에 우수사례에 뽑힌 것은 고객과 함께 만들어낸 의미 있는 성과"라며 "더 많은 고객이 프로모션을 통해 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



