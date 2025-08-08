본문 바로가기
DB저축銀, 업계 첫 금감원 우수 상생신상품 선정…특별 이벤트

문채석기자

입력2025.08.08 10:00

"최고 年 6% 적금하고 커피도 한 잔"

DB저축은행은 업권 최초로 'DB행복씨앗적금'이 금융감독원 제6회 상생·협력 신상품 공모전에서 우수 상품으로 선정된 기념으로 특별 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.


DB저축銀, 업계 첫 금감원 우수 상생신상품 선정…특별 이벤트
이달 말까지 DB행복씨앗적금 모바일 신규 가입 고객에게 커피 쿠폰을 지급한다. 프로모션 첫날인 이날 이전까지 해당 적금 가입 이력이 없으면서 월 불입금을 30만원 이상 납입한 고객에게 쿠폰을 준다.

해당 상품은 결혼·임신·출산 장려라는 사회적 가치를 반영하고 간편한 우대금리 조건을 내세우며 금감원으로부터 좋은 평가를 받았다.


월 최대 50만 원까지 납입 가능한 12개월 만기 정기적금이다. 기본금리 연 4.0%에 목표다짐 선택(0.5%), 만기해지(0.5%), 마케팅 동의(0.5%) 등 간단한 우대조건을 내걸었다. 가입 기간 내에 결혼·임신·출산(0.25%). 다자녀 가정(0.25%) 등을 충족하면 최고 연 6.0%까지 금리를 받을 수 있다.


DB저축은행은 적금 만기 시 재예치 고객을 우대하는 'DB행복열매예금'도 준비 중이다.

DB저축은행 관계자는 "이번에 우수사례에 뽑힌 것은 고객과 함께 만들어낸 의미 있는 성과"라며 "더 많은 고객이 프로모션을 통해 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
