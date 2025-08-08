본문 바로가기
국립중앙과학관 35년간 누적 관람객 3500만 명 돌파

김종화기자

입력2025.08.08 12:00

지난 7일 국립중앙과학관이 누적 관람객 3500만 명(1990년 10월 9일 ~ 현재)을 돌파했다.


올해 국립중앙과학관은 개관(1945.10.13) 80주년, 대덕 이전(1990.10.9.) 35주년을 맞았다. 지난 35년간 매년 평균 100만 명이 과학관을 찾아 국민들이 과학문화를 즐기는 대표기관으로 자리매김했다.

누적 관람객 3500만 명 돌파 기념사진. 국립중앙과학관 제공

이날 국립중앙과학관에서는 개관 80주년 및 누적 관람객 3500만 명을 기념하고자 당일 선착순 관람객 500명에게 기념품을 나눠주고, 3500만 번째 관람객에게 선물을 증정하는 등의 행사가 진행됐다.

3500만 번째 관람의 행운은 대전에 거주하는 문지초등학교 2학년 김지율 군이 차지했다. 국립중앙과학관의 과학기술관과 자연사관을 특히 좋아한다는 김지율 군은 "오늘은 방학을 맞아 그동안 가보지 못했던 천체관을 관람하기 위해 방문했는데 이런 뜻밖의 선물을 받게 되어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.


권석민 국립중앙과학관 관장은 "지금까지 국립중앙과학관을 아껴주시고, 찾아주신 국민 모두에게 감사드리고, 앞으로도 직원 모두 최선의 노력을 다해 세계적인 과학관으로 도약하겠다"고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
