본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

채널코퍼레이션 "AI 챗봇 도입한 이스타항공, 고객 상담 74% 자동화"

최호경기자

입력2025.08.08 09:47

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 고객 상담 환경 최적화

채널코퍼레이션은 이스타항공 고객 상담 채널에 인공지능(AI) 에이전트 '알프'를 공급해 글로벌 고객 응대 효율성을 높였다고 8일 밝혔다.

채널코퍼레이션은 이스타항공 고객 상담 채널에 AI 에이전트 '알프'를 공급해 글로벌 고객 응대 효율성을 높였다고 8일 밝혔다. 채널코퍼레이션

채널코퍼레이션은 이스타항공 고객 상담 채널에 AI 에이전트 '알프'를 공급해 글로벌 고객 응대 효율성을 높였다고 8일 밝혔다. 채널코퍼레이션

AD
원본보기 아이콘

이스타항공은 지난해 11월 자사 홈페이지에 채널톡과 알프를 도입했다. 치앙마이·알마티 등 신규 취항 도시 확장에 따라 증가하는 외국인 탑승객 수요에 대응하기 위해서다. 이를 통해 기존 전화 상담 중심 체계에서 16개 언어 번역 기능을 지원하는 글로벌 고객 소통 환경을 구축하게 됐다.


이스타항공은 상담사의 업무 부담을 줄이기 위해 자주 묻는 질문 유형별로 시나리오를 사전 설계해, 알프의 답변 정확도 향상에 주력했다. 그 결과, 서비스 도입 한 달 만에 상담사 개입 없이 알프가 상담을 해결한 비율은 74%로 나타났다.

최시원 채널코퍼레이션 대표는 "다국적 고객을 실시간으로 응대해야 하는 항공사 업무 특성상 각 언어에 맞춘 응답 자동화 서비스가 핵심 경쟁력으로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 산업별 알프 우수 활용 사례를 다양하게 발굴해 고객사의 CX 혁신을 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이재용, 세금 42억 아끼고 배당 500억 더 받는다…혜택은 재벌만 보나 이재용, 세금 42억 아끼고 배당 500억 더 받는다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

김건희 ‘혐의 부인’ 자충수… 영장심사서 ‘증거 인멸 우려’ 인정될까

새로운 이슈 보기