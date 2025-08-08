논산시, 지방공기업 상수도 경영평가 '가'등급 획득…전국 9곳만 선정





백성현 시장 "시민 신뢰 기반으로 수도행정 선진화 박차"



충남 논산시는 행정안전부와 충청남도가 공동 주관한 '2025년 지방공기업 경영평가' 상수도 분야에서 최고 등급인 '가'등급을 획득했다.고 8일 밝혔다. 이는 전국 113개 기초자치단체 상수도 운영기관 중 단 9곳만이 받은 최상위 등급이다.

이번 평가는 전국 281개 지방공기업을 대상으로 ▲리더십·전략·사회적 책임 등 경영원칙과 ▲주요사업성과·경영효율성·고객 만족 등 경영성과를 기준으로 실시됐으며, 평가 결과에 따라 '가'부터 '마'까지 5개 등급으로 나뉘었다.

시는 지난 2021년과 2023년 평가에서 각각 '나'등급을 기록한 데 이어, 올해는 노후 시설 개량, 수돗물 품질 향상, 고객 서비스 강화, 에너지 절감형 설비 개선 등에서 공공성과 효율성을 모두 실현해 '가'등급을 받았다.

백성현 시장은 "이번 성과는 시민의 신뢰를 받기 위한 전 직원의 노력이 만든 값진 결과"라며 "앞으로도 수도행정 선진 도시로서 전국의 모범이 되도록 지속적인 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>