인하대 씨그랜트센터-한수원, 아라뱃길 수환경 개선 협력

변선진기자

입력2025.08.08 10:47

경기·인천 연계 수환경 조사 활성화

인하대학교 경기·인천씨그랜트센터는 한국수자원공사 아라뱃길지사와 아라뱃길 수환경 개선을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

인하대 경기·인천씨그랜트센터와 K-water가 아라뱃길 수환경 연구·조사 협력 협약을 맺고 기념 촬영을 하고 있다. 인하대학교

양 기관은 수질·유속·퇴적물 등 환경 요소에 대한 공동조사와 데이터 공유, 오염 저감 및 안전관리 방안 마련 등을 추진하며 올해 하반기부터 시범 조사에 나설 계획이다.


조사 결과는 오염원 저감 정책과 하천·운하 환경 개선의 기초자료로 활용된다.

우승범 센터장은 "이번 협약은 아라뱃길 수환경 개선의 출발점"이라며 "지속가능한 협력 체계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.


한편 인하대 경기·인천씨그랜트센터는 해양수산부의 수산 전문인력 양성사업 지원을 받아 운영되고 있다. 해양수산과학기술진흥원이 사업을 총괄 관리하고 있다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
