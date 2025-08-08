효성티앤씨, 'PIS 2025'서 친환경 기능성 신제품 선봬

16개 고객사 참여…글로벌 바이어 초청

효성티앤씨는 이달 서울 코엑스에서 열리는 '프리뷰 인 서울(PIS) 2025'에서 국내 고객사와 역대 최대 규모의 공동 부스를 운영한다고 8일 밝혔다.

올해 25회째를 맞는 PIS 2025에는 전 세계 약 500개 업체와 1만4000여명이 참가한다. 효성티앤씨 부스에는 현진니트, 아영하이텍스 등 16개 고객사가 함께하며, 글로벌 바이어들도 초청했다.

부스는 복종별 최신 트렌드를 소개하는 '트렌드 포럼 존'과 리젠 폴리에스터, 크레오라 파워핏 등 국산 원사 제품을 전시하는 '국산 섬유제품 인증 존' 등으로 구성된다. 친환경 기능성 소재와 폐어망 재활용 나일론도 선보일 계획이다.

김치형 효성티앤씨 대표이사는 "이번 PIS에서는 고객사와 공동 부스 운영을 통해 K-섬유의 우수성을 글로벌 시장에 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





