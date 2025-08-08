오뚜기, '오뚜기몰 대잔치' 개최…신규·기존 고객 혜택 강화

웰컴 쿠폰, 등급별 쿠폰과 타임세일까지

혜택 강화한 12일간의 특별 프로모션



오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 400,000 전일대비 1,000 등락률 -0.25% 거래량 810 전일가 401,000 2025.08.08 09:49 기준 관련기사 "햇반은 여기가 가장 쌉니다"…식품회사가 힘 준 자사몰, 이용자 '껑충'오뚜기, 한강버스 선착장에 '해피냠냠 라면가게' 오픈오뚜기 타바스코, 포케올데이와 여름 한정 신메뉴 2종 출시 전 종목 시세 보기 close 는 공식 온라인몰 '오뚜기몰'이 오는 19일 오전 10시까지 '오뚜기몰 대잔치'를 열고 다양한 할인 혜택과 참여형 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 신규 고객과 기존 고객 모두를 위한 다양한 쇼핑 혜택과 참여형 이벤트로 구성됐다.

행사 기간 신규 회원에게 제공되는 '환영 할인권' 혜택이 강화된다. 기존에는 3만 원 이상 구매 시 5000원, 5만 원 이상 구매 시 1만 원이 할인됐다. 이번에는 4만원 이상 구매 시 8000원, 6만원 이상 구매 시 1만8000원으로 상향 조정됐다. 기존 회원에게도 등급별 할인 쿠폰이 지급되며, 옐로우 등급은 최대 25% 할인 혜택을 받을 수 있다.

8일과 18일에는 2시간마다 진행되는 타임 세일이 열린다. 8월 9~10일에는 오전·오후 8시 8분에 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 '신제품 행운상자'를 증정한다. 또한 12일 신제품 1+1 프로모션, 13일 '오뚜기프트' 할인, 14일 선착순 무료배송 쿠폰 지급 등 날짜별 맞춤 이벤트가 이어진다.

소비자 참여 이벤트도 있다. '숨냠템'의 뜻을 댓글로 맞추는 이벤트와 함께, 해당 품목을 많이 구매한 고객 상위 10인에게는 3만~5만원 상당의 오뚜기 제품으로 구성된 '오뚜기 럭키박스'가 증정된다.

오뚜기 관계자는 "이번 '오뚜기몰 대잔치'는 고물가 시대에 소비자들에게 오뚜기의 대표 제품들을 다양한 혜택과 할인을 통해 부담 없이 구매할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 오뚜기몰을 통해 고객의 쇼핑 경험에 혜택과 재미가 함께하는 특별한 행사를 지속해서 운영해 나가겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



