모코플렉스, 동대문 관광특구와 디지털 전환 협력 MOU 체결

프랜차이즈 통합 관리 솔루션 '큐로 비즈' 운영사 모코플렉스는 동대문패션타운관광특구협의회와 지역상권 디지털 전환 인프라 구축을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

박나라 모코플렉스 대표와 김영복 동대문패션타운관광특구협의회 회장이 업무 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다.

양사는 협약에 따라 ▲큐로 테이블 오더 시스템 ▲자동화 마케팅 솔루션 ▲온·오프라인 통합 운영 시스템 등 '큐로 비즈'의 핵심 기술을 기반으로 일대 점포들이 효율적인 매장 운영 체계를 도입하고, 이를 통해 디지털 전환을 추진할 수 있도록 적극적으로 협력할 계획이다.

박나라 모코플렉스 대표는 "동대문 관광특구는 글로벌 관광객과 소상공인이 공존하는 상징적인 상권"이라며 "이번 협약을 통해 현장의 실질적 수요를 반영한 맞춤형 솔루션을 공급하고 지역 상권의 디지털 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 했다.





