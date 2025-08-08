[책읽는 국회의원]구글 떠나 정치 택한 IT 전문가…이해민 "추구할 가치 있다면 대가는..."

다독보다 깊이 읽기로 삶의 철학 체화
"마음에 드는 책은 20년 이상 읽고 또 읽어요. 그럼 어느새 행간이 보이고, 글과 글 사이의 이야기가 보여요. 낯선 곳으로 출장을 갈 때, 아이를 키울 때 이렇게 다른 상황에 놓일 때 같은 책에서도 다른 게 느껴지는데 그것이 주는 즐거움이 있어요. 오랜 기간 같은 책을 읽다 보면 어느새 그 책이 내재화되는 것 같아요."
일 빼놓고는 유일한 취미가 독서라는 이해민 조국혁신당 의원은 많은 책을 읽기보다는 한 권의 책을 읽고, 또 읽는 독서를 해왔다. 서가에는 오래전에 출간돼 빛이 바랬지만, 소중히 보관된 듯한 책이 여러 권 보였다. 많은 책을 읽는다는 뜻의 다독(多讀)과는 다르지만, 오래전부터 읽어왔던 책 속에서 스스로를 읽어내는 듯해 보였다.
그가 가장 사랑하는 책은 중국 문화대혁명 시기를 살아간 사람의 이야기를 다룬 책 '사람아 아 사람아'였다. 다이호우잉이 쓰고 신영복이 번역한 이 책을 1997년 구매한 뒤 28년째 곁에 두고 있다. 그가 책을 처음 읽은 지 10년 정도 됐을 때 못 참고 줄을 그은 대목이 있는데 그 내용은 다음과 같다.
이해민 조국혁신당 의원이 7일 국회 의원회관에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 2025.8.7 김현민 기자
"추구할 만한 가치가 있다는 확신을 가질 수만 있다면 대가 따위는 아무것도 아니다."
책 속의 그 말은 삶 속에서 실현됐다. 소중히 간직했던 그 말대로 지난해 정치에 뛰어들었다. 세계적 기업인 구글에서 일했던 그는 조국 전 조국혁신당 대표 제안을 받고 곧바로 정치 활동을 결심했다. 미국 영주권도, 팰로앨토의 저택도 머리에서 지웠다. 일단 행동에 옮기는 게 중요했고, 뒷수습은 나중의 일이었다. 미련이나 후회를 남겨두지 않으려 한 것은 어쩌면 오랜 기간 읽어 삶 속에서 체화된 책 한 구절 때문인지도 모른다.
그는 최근 조 전 대표가 옥중에서 쓴 '조국의 공부'를 읽었다. 감옥에서 꾹꾹 눌러쓴 글에 숙연함을 느꼈던 이 의원은 검찰 개혁과 함께 사법개혁 당위성을 재확인했다고 했다. 80회째 광복절을 맞는 그는 반민특위의 실패를 거론하며 "이번 광복절은 실질 광복과 독립, 사회적인 민주화 두 가지를 한꺼번에 이뤄내야 한다는 생각이 들었다"며 "검찰개혁, 사법개혁, 반헌특위와 감사원 개혁의 필요성을 다시금 절실히 느꼈다"고 말했다.
IT 전문가이기도 한 그는 지난 연말 국회를 통과한 인공지능(AI)기본법과 관련해 의정대상 우수법률안 상을 받았다. 당시 선정 사유를 보면 "기술의 혁신과 산업 발전을 촉진하면서도 안전성과 윤리성을 확보할 수 있는 균형 잡힌 제도적 발전 근거를 마련했다"며 "엔지니어 출신 전문성을 가진 의원의 활약이 돋보였다"는 내용이 담겼다. 이 의원은 최근 AI와 로봇 등으로 달라진 세상 이후를 대비한 법안도 준비 중이다.
이해민 조국혁신당 의원이 7일 국회 의원회관에서 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 2025.8.7 김현민 기자
이 의원은 최근 AI와 로봇 등으로 달라진 세상 이후를 대비한 법안도 준비 중이다. 산업혁명에 버금가는 AI 시대로의 전환 과정에서 생산성 향상 성과 가운에 일부를 국가가 사회적 안전망 구축에 활용하도록 하는 내용이다.
이 의원은 "AI 시대로 가면서 일자리가 없어지고 새롭게 생기게 될 것인데 그 사이에 시차가 있을 것"이라며 "일자리를 잃은 사람들에 대한 재교육 등 사회적 뒷받침을 국가가 해야 한다"고 말했다.
그는 광범위한 생산환경의 변화를 노동시간과 부의 재분배라는 관점에서 봤다. 이 의원은 "생산성이 증대되면서 고용을 줄이거나 근로시간을 단축해도 되는 상황이 올 수 있다"면서 이 과정을 그는 두려워하기보다는 여가시간의 확대나 그동안 해왔던 일의 내용이 달라지는 과정으로 봤다. 특히 부의 재분배에 대해서는 우려했다. 그는 "기업이 결국 계속 영속하기 위해서는 소비할 수 있는 소비자가 있어야 한다"며 "기업 활동을 오래 한 만큼 이 문제에 대해서 설득할 자신이 있다"고 말했다.
나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
