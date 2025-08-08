쿠쿠, 특별재난지역에 5500만원 상당 밥솥 지원

쿠쿠가 지난달 집중호우로 수해 피해를 본 지역 주민들의 일상 회복을 위해 밥솥 200여대를 지원한다고 8일 밝혔다.

쿠쿠는 정부가 특별재난지역으로 선포한 6개 지역(경기 가평, 충남 서산·예산, 전남 담양, 경남 산청·합천) 수해 피해 주민에게 약 5500만 원 규모의 전기압력밥솥을 지원한다.

쿠쿠는 지난달 특별재난지역 내 수해 피해 고객을 대상으로 무상 수리와 제품 교환 등 긴급 서비스 지원을 진행한 바 있다. 특별재난지역 외에도 특별 재난에 준하는 피해를 본 고객에 대해 별도 절차를 거쳐 지원을 확대할 계획이다.

쿠쿠 관계자는 "밥솥은 일상 회복을 위한 가장 기본적인 생활물품"이라며 "앞으로도 다양한 나눔을 통해 국민의 어려움을 함께 느끼며 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>