특구재단, 공공데이터 운영실태 평가 '우수'…장관 표창

대전=정일웅기자

입력2025.08.08 09:31

연구개발특구진흥재단(이하 특구재단)은 행정안전부 주관의 '2025년 디지털정부 혁신 유공 포상'에서 공공데이터 제공 운영실태 평가 우수기관에 선정돼 행안부 장관 표창을 받았다고 8일 밝혔다.


특구재단 관계자들이 행안부 장관 표창장을 들고 기념촬영 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 제공

특구재단 관계자들이 행안부 장관 표창장을 들고 기념촬영 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 제공

평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 679개 기관의 공공데이터 제공 수준과 운영실태 등을 종합적으로 살펴보는 방식으로 진행된다.

표창은 평가에서 디지털 정부 혁신에 기여한 우수 기관에 수여됐다.


특구재단은 공공데이터 제공 운영실태 평가지표인 ▲공공데이터 개방·활용 ▲데이터 품질관리 ▲데이터 관리체계 등 전체 항목에서 높은 점수를 받아 총점 97.5점(전체 기관 평균 63.0점)을 기록, 공공데이터 유공 표창 대상 기관으로 선정됐다.


그간 특구재단은 기관이 보유한 데이터 기반의 사용자 검색 키워드를 분석해 개방데이터 활용성 진단 등 데이터 현황을 관리해 왔다.

또 대국민 의견수렴 결과를 반영해 현장 수요 중심의 데이터를 적극적으로 발굴·개방하는 데 주력했다.


이 결과 특구재단은 장관 표창을 받은 것과 별개로 행안부가 시행하는 공공데이터 품질인증에서도 2년 연속 최우수 기관으로 선정되는 성과를 거뒀다. 데이터 품질관리 체계 전반의 안정적 관리와 운영의 우수성을 대외적으로 인정받은 셈이다.


공공데이터 품질인증은 기관 전체 공공데이터 품질관리 체계와 보유 데이터의 품질이 인증기준에 적합한지를 점검해 우수기관에 인증을 부여하는 제도다.


정희권 특구재단 이사장은 "인공지능(AI) 시대, 디지털 전환의 핵심은 데이터 활용에 있다"며 "특구재단은 앞으로도 국민 수요에 부합하는 AI·고부가가치 데이터를 적극적으로 개방하고, 국민이 체감할 수 있는 공공데이터 서비스를 지속해 제공하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

