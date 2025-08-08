본문 바로가기
경북 중소기업 10곳 제품 30종, 인천공항 면세점 입점…식품·화장품·패션

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.08 09:32

경북도는 도내 중소기업 우수제품 30여종을 인천공항 제1터미널 내 면세점(12번 게이트(GATE) 옆 '판판면세점')에 입점시켜 8월부터 판로 확대와 마케팅, 제품 홍보를 지원한다.


이번 사업은 우리나라 관문 공항인 인천국제공항을 이용하는 국내외 여행객들에게 경북지역 중소기업 우수제품을 소개하고, 기업들의 판로 개척을 적극적으로 지원하기 위해 시행됐다.

경북도청

참여 기업으로는 식품 분야 이도, 프레시딜라이트, 서가, 풍기인삼공사, 한국맥꾸룸, 참미푸드, 다니엘컴퍼니, 천지개벽, 화장품 분야 코스엠, 패션잡화 현동 등 총 10개 기업이다.

해당 기업들에 프로모션, 물류비 지원 등을 통해 운영에 따른 비용 부담을 줄이고, 면세점 판로를 활용해 세계적 경쟁력을 강화해, 해외 시장에서 성장할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.


이재훈 경북도 경제통상국장은 "케이(K)-푸드 등 한국 제품의 세계적 위상이 높아지고 있는 현재, 경북도의 우수한 제품이 전 세계 소비자에게 주목받고 소비될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
