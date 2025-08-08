본문 바로가기
바디프랜드, 곽도연·김철환 공동대표 선임…"젊은 리더들 기대"

이서희기자

입력2025.08.08 09:30

곽 대표, 영업·연구개발
김 대표, 경영 관리 부문

바디프랜드가 임시주주총회 및 이사회를 열고 곽도연·김철환 신임 공동대표를 선임했다고 8일 밝혔다.


바디프랜드 곽도연(왼쪽)·김철환(오른쪽) 신임 공동 대표. 바디프랜드

바디프랜드 곽도연(왼쪽)·김철환(오른쪽) 신임 공동 대표. 바디프랜드

이번 선임은 전날 지성규·김흥석 공동 대표가 일신상 사유로 사임한 데 따른 것이다.

곽 대표는 롯데칠성음료에서 해외사업과 영업 분야 경력을 쌓은 후 2013년 바디프랜드에 합류했다. 12년 재직 기간 경영관리본부장, 해외사업본부장, 생산본부장 등 요직을 두루 역임하며 바디프랜드의 고속 성장기에 중추적 역할을 해왔다. 2024년부터는 영업 총괄본부장을 맡아 어려운 대내외 환경 속에서도 실적 안정화를 위해 리더십을 발휘했다.


김 대표는 2023년부터 대표 직속 경영지원실 실장으로서 경영관리 전반을 총괄해왔다. 바디프랜드에 입사한 이후 13년간 재무전략본부, 감사실 등 경영관리 핵심부서를 거쳤다.


바디프랜드 관계자는 "신임 대표들은 바디프랜드에 10년 이상 재직하며 헬스케어 가전업계 전문성과 현장 중심의 실무 역량을 풍부하게 쌓은 젊은 리더들"이라며 "앞으로 공동 대표 체제 아래, 곽 대표는 영업과 연구개발(R&D)을 전담하고 김 대표가 경영관리 부문에 집중할 예정"이라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
