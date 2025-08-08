오아시스마켓, 대구·창원 새벽배송 개시…경상권 서비스 확대

12일부터 대구 전역

15일부터 창원 주요 지역 서비스 개시

새벽배송 가능 지역 점진적 확대 예정

새벽배송 기업 오아시스마켓이 경상권 새벽배송 서비스를 확대한다고 8일 밝혔다. 지난달 부산에 이어 오는 12일부터는 대구, 15일부터는 창원으로 서비스를 확장한다.

대구 새벽배송은 동구·서구·남구·북구·수성구·달서구·달성군 등 대부분 지역을 포함한다. 전날 오후 9시까지 주문하면 다음 날 아침에 상품을 받아볼 수 있다. 창원은 성산구, 의창구, 진해구, 마산합포구, 마산회원구 등 일부 지역에서 서비스가 제공되며 주문 마감 시간은 오후 8시다.

오아시스마켓은 이번 서비스 확대를 통해 경상권 고객에게 편리한 쇼핑 경험을 제공할 계획이다. 오아시스마켓 관계자는 "부산 지역의 새벽배송 서비스 도입 이후 고객들의 뜨거운 반응을 확인했다"며 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 삼아, 더 많은 지역에 신선하고 안전한 상품을 제공할 수 있도록 새벽배송 가능 지역을 점진적으로 넓혀갈 예정"이라고 밝혔다.

오아시스마켓은 추후 울산, 포항, 진주, 구미 등 새벽배송 서비스 제공 지역 확대를 예정 중이다.





