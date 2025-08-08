완주문화재단, 13~17일 '둔산 워터 풀파티' 행사

둔산공원 일대서 진행…입장료 무료

완주문화재단(이사장 유희태)이 오는 13일~17일까지 완주 둔산공원 일대에서 '둔산 워터 풀파티－썸타는 문화가 있는 날' 행사가 열린다.

8월 썸타는 문화가 있는 날 포스터. 완주문화재단 제공 AD 원본보기 아이콘

8일 완주문화재단에 따르면 이번 행사는 무더운 여름, 산업단지 근로자와 가족, 지역 주민들이 가까운 곳에서 문화를 즐기며 시원하게 여름을 보낼 수 있도록 기획됐다.

행사장에는 중형·소형 워터슬라이드 3기, 유아용 풀장, 인덱스 풀, 10m×10m 규모의 대형 수영장 등 다양한 물놀이 시설이 조성되며, 낚시 체험을 비롯한 가족 단위 체험 부스도 운영된다.

또 여름 분위기를 한껏 끌어올릴 레크리에이션 프로그램과 EDM 파티도 매일 오후에 펼쳐져, 참여자들에게 특별한 경험과 추억을 선사할 예정이다.

행사 기간 동안에는 매일 선착순 40명을 대상으로 물총 또는 방수 돗자리 증정 이벤트도 진행된다. 참가자는 현장에서 원하는 증정품을 1인 1개 선택해 받을 수 있으며, 물놀이의 재미를 한층 더할 예정이다.

입장료는 전면 무료이며, 운영시간은 매일 오전 11시부터 오후 6시까지이다.

정철우 완주문화재단 상임이사는 "폭염으로 지친 일상 속에서 잠시나마 즐겁고 시원한 쉼을 누릴 수 있도록 기획한 여름 축제인 만큼, 많은 주민이 가족과 함께 방문해 소중한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>