케어링, '요양보호사의 날' 맞아 150명 명예 요양보호사 위촉

최호경기자

입력2025.08.08 09:24

전국 직영점 대상 우수 요양보호사 선정

케어링은 지난 1일 '요양보호사의 날'을 기념해 소속 요양보호사 150명에게 '명예 요양보호사' 위촉장을 수여했다고 8일 밝혔다.


케어링은 전국 직영점을 대상으로 우수 요양보호사를 선정해 명예 요양보호사로 위촉하고 위촉장과 명함을 전달했다. 우수 요양보호사는 돌봄 난도가 높은 어르신을 돌보거나 한 어르신을 오랜 기간 케어한 사례 등을 기준으로, 각 지역 본부장의 추천을 통해 선정했다.

명예 요양보호사 위촉장을 받은 우수 요양보호사들이 기념촬영을 하고 있다. 케어링

명예 요양보호사 위촉장을 받은 우수 요양보호사들이 기념촬영을 하고 있다. 케어링

이번 행사는 요양 서비스의 핵심 인력인 요양보호사들의 사기를 진작시키고 소속감과 유대감을 높이기 위해 마련됐다. 특히 지점별로 돌봄 종사자들이 교류하고 우수 요양보호사들의 돌봄 지식과 사례를 공유해 실무 전문성 강화를 도모했다.

케어링은 향후에도 요양 서비스의 품질을 높이기 위해 요양보호사 확보와 교육, 소속감 강화를 중요한 과제로 삼고 우수한 요양보호사들이 케어링에 합류할 수 있도록 전사적으로 다양한 행사와 지원을 이어나갈 방침이다.


케어링 관계자는 "어르신 돌봄의 최전선에 계시는 요양보호사분들이 자긍심을 느끼고 서로의 노고를 나눌 수 있는 조직 문화를 지속해서 만들어 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
