트럼프 "인텔 CEO 즉각 사임해야…중국과 밀착 의혹

코튼 의원 "탄, 수십개 중국 기업 실질적 통제"

주가 3.1% 하락

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 미국 반도체 기업 인텔의 신임 최고경영자(CEO) 립부 탄의 즉각적인 해임을 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 립부 탄 인텔 CEO가 "이해 충돌 문제가 커 즉각 사임해야 한다"며 "이 문제에 다른 해법은 없다"고 적었다. 탄 CEO의 과거 투자 행적이 미국의 반도체 자립 노력과 국가 안보에 위협이 될 수 있다고 판단한 것으로 보인다.

앞서 미국 상원 정보위원회 위원장인 톰 코튼 공화당 의원은 인텔에 보낸 서한에서 "탄은 수십 개의 중국 기업을 실질적으로 통제하고 있으며, 수백 개의 중국 첨단 제조 및 반도체 기업에 지분을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 이 중 최소 8개 기업은 중국 인민해방군과 연계된 것으로 보고되고 있다"고 주장했다. 해당 서한은 코튼 의원의 웹사이트에 공개됐다.

코튼 의원은 탄CEO가 과거 이끌었던 케이던스 디자인 시스템즈의 사례도 언급했다. 그는 "이 회사는 최근 중국 군사 대학에 자사 제품을 불법 판매하고, 관련 중국 반도체 기업에 기술을 라이선스 없이 이전한 혐의에 대해 유죄를 인정했다"고 밝혔다. 코튼 의원은 "당시 회사 대표는 탄이었다"고 덧붙였다.

월스트리트저널(WSJ)은 탄 CEO가 1987년 벤처 펀드 '월든 인터내셔널'(이하 월든)을 설립해 중국의 전자·제조 기업에 적극 투자했다고 이날 보도했다.

이 펀드는 2001년 중국 국영 반도체 제조업체 SMIC의 초기 투자자였고, 탄 CEO는 2018년까지 이사회에 참여했다. SMIC는 AI용 고성능 반도체와 군사용 칩을 생산하는 기업이다.

틴 CEO는 말레이계 중국인으로 말레이시아에서 태어나 싱가포르의 난양공과대학을 거쳐 미국의 MIT를 졸업하고 미국에 귀화했다. 올해 3월 팻 겔싱어 후임으로 인텔 CEO에 취임했다.

탄 CEO에 대한 사임 압박에 인텔 주가가 3% 이상 급락했다. 이날 뉴욕증시에서 인텔은 3.14% 급락한 19.77달러에 거래를 마쳤다. 주가가 20달러를 하회한 것은 지난 4일 이후 3거래일 만이다. 탄 CEO 취임 이후 강력한 구조조정 등으로 인텔의 주가는 15% 정도 상승했다.





