ACC재단, 문화전당 개관 10주년 기념 상품 출시

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.08 15:05

국립아시아문화전당재단이 국립아시아문화전당 개관 10주년을 기념해 전당의 상징성을 담은 문화상품을 출시했다. ACC재단 제공

국립아시아문화전당재단이 국립아시아문화전당 개관 10주년을 기념해 전당의 상징성을 담은 문화상품을 출시했다. ACC재단 제공

국립아시아문화전당재단(ACC재단)은 국립아시아문화전당(이하 전당) 개관 10주년을 기념해 전당의 상징성을 담은 문화상품을 출시했다고 8일 밝혔다.


이번 상품은 전당의 주요 색상과 건축 요소, 도형, 표어 등을 현대적으로 재해석한 디자인을 바탕으로 제작했다. 디자인 스튜디오 '모스(mohs)'와의 협업으로 진행한 이번 디자인은 전당 대표 색상인 푸른색과 먹색을 기반으로 건축물을 상징한 도형과 '세계를 향한 아시아 문화의 창'이라는 문구를 토대로 10주년을 맞이한 전당의 의미와 철학을 담았다.

상품은 천 가방과 텀블러, 컵 받침 등 생활 속에서 활용도가 높은 품목으로 구성해 일상에서 전당의 철학과 가치를 공유할 수 있도록 했다.


텀블러 제작에는 일본을 기반으로 아시아 시장에서 활발하게 사업을 확장하고 있는 기업 '모슈(mosh!)'가 참여해 눈길을 끈다. 전당 상징 디자인을 적용한 한정판 텀블러 상품은 전당 문화상품점 '들락(DLAC)' 매장에서만 구매할 수 있다.


아울러 지난 4월 '카페, 진정성'과 함께 출시한 '시간을 담은 아시아의 향' 차 세트는 공예 작가와의 협업으로 고급형인 '백자 찻잔 티 세트'로 새롭게 선보인다. 이 상품은 우리나라 백자의 미감을 엿볼 수 있는 김진완 도예가의 백자 찻잔 세트를 함께 구성해 아시아 차 세트의 소장 가치를 한층 더 높였다.

김명규 ACC재단 사장은 "이번 10주년 기념상품은 전당을 상징하는 디자인을 적용한 한정 상품으로, 문화·예술기관으로서의 감각적인 모습을 반영했다"며 "단순한 기념품을 넘어 전당의 가치를 일상에 담아내는 상품들을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

