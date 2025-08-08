평택 포승지구 산업시설용지 6필지 분양

경기주택도시공사(GH)가 경기경제자유구역 평택포승(BIX)지구 내 산업시설용지 6필지를 공급한다. 공급 면적은 총 3만7747㎡, 분양금액은 179억원이다.

필지별 면적은 3721.4㎡에서 1만69.9㎡까지 다양하다. 1㎡당 공급가격인 조성원가는 47만5219원이다. 입주대상자는 추첨 방식으로 선정되며, 연접 다필지 신청자에게는 우선권이 주어진다. 허용 업종은 '자동차 및 트레일러 제조업'(한국표준산업분류 C30)으로 한정된다.

해당 지구는 평택항, 38번 국도, 서해안고속도로 서평택 IC 등과 인접해 우수한 교통 여건을 갖췄다.

평택 포승지구 조감도 AD 원본보기 아이콘

또한 다수의 완성차 공장과 삼성전자 등 인근 산업 클러스터와의 연계성도 뛰어나며 공급가격도 주변 시세 대비 약 20% 저렴해 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.

평택포승(BIX)지구는 평택시 포승읍 일원에 조성된 경기도 유일의 경기경제자유구역 핵심 거점지구다. 총면적 204만㎡ 규모로, 산업시설용지 78만㎡, 물류시설용지 55만㎡, 그리고 주거·근린생활·지원시설이 함께 조성돼 있으며, 현재 준공된 사업지구로, 분양대금 완납 시 즉시 토지 사용이 가능하다.

분양 신청은 이달 18일부터 20일까지며 분양 금액에 따라 최대 3년간 분할납부가 가능하다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>