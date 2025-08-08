남산자락숲길 매력 담은 ‘희망 새싹 오둥이’

서울 중구, ‘남산자락숲길 최고의 순간’ 사진 공모전

서울 중구(구청장 김길성)가 중구민 정책 만족도 1위 ‘남산자락숲길’의 매력을 알리기 위해 ‘남산자락숲길 최고의 순간’을 주제로 사진 공모전을 개최하고 지난 6일 시상식을 열었다고 8일 밝혔다.

최우수상을 받은 '희망 새싹 오둥이'. 중구 제공.

이번 공모전은 5월 19일부터 6월 22일까지 약 5주간 진행됐으며, 총 289명의 참가자가 533점의 사진을 출품해 남산자락숲길의 인기를 실감케 했다. 참가자들은 남산자락숲길 곳곳에서 마주한 다양한 순간을 자신만의 시선으로 포착했다.

작품 심사는 1차 내부 적격 심사와 사진·콘텐츠 전문가 5인의 2차 심사를 통해 진행됐다. 주제 적합성, 완성도 및 전달력, 아이디어의 참신함, 홍보콘텐츠 활용도, 대중성 등 다각적 기준으로 최종 18명의 수상자가 선정됐다. 최우수상(1명), 우수상(2명), 장려상(5명), 노력상(10명) 등이다.

최우수상은 약수동에 거주하는 신현철씨의 ‘희망 새싹 오둥이’가 차지했다. 이 작품에는 서울 도심이 한눈에 내려다보이는 남산자락숲길 전망대에 다섯 아이가 나란히 앉은 뒷모습이 담겼다. 심사위원들은 “전망대에서 여유롭게 도심을 바라보는 아이들의 모습에서 일상의 소소한 행복이 오롯이 느껴진다”고 평했다.

이외에도 맨발로 황톳길을 걷는 3대 가족, 휠체어로 무장애 숲길을 누비는 모습, 석양을 감상하는 시민, 우비를 쓴 어린이, 청춘의 점프, 매봉산에서 내려다본 한강 등 다양한 시선이 포착된 작품들이 수상의 영예를 안았다.

최우수상 수상자 신현철씨는 “매일 아침 남산자락숲길을 걸으며 ‘명품 숲세권’에 산다는 것을 실감한다”며 “사진을 통해 날씨마다, 방향마다 새롭게 변하는 숲의 매력을 다시 한번 깨달았다”고 소감을 전했다.

'남산자락숲길 최고의 순간' 사진 공모전 수상자와 김길성 중구청장. 중구 제공.

수상자에겐 상장과 함께 상금(최우수 50만원, 우수 20만원, 장려 10만원, 노력상 5만원)이 주어졌다. 또 수상하지 못한 20명에게 참여상이 전달됐다.

수상작은 중구청 공식 블로그와 북창동 대형 미디어 월을 통해 전시된다. 김길성 중구청장은 “이번 사진전을 통해 주민들의 눈으로 남산자락숲길의 다양한 매력을 발견했다”며 “많은 분이 남산자락숲길에서 자연과 여유를 만끽하길 바란다”고 말했다.

한편, 남산자락숲길은 무학봉근린공원에서 반얀트리까지 5.14km에 달하는 무장애 친화 숲길로, 맨발 황톳길, 전망대, 유아숲체험원 등 다양한 시설을 갖춰 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 도심 속 힐링 공간이다.

우수상 수상작 '휠체어로 오르는 숲길'. 중구 제공.





