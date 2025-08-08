인천스타트업파크, TRYOUT 실증 통해 'AI 시민건강 체력측정소' 개소

인천스타트업파크는 'TRYOUT 실증 프로그램'을 통해 구월아시아드선수촌 7단지 아파트 커뮤니티센터에 'AI 시민건강 체력측정소'가 문을 열었다고 8일 밝혔다.

인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영 중인 인천스타트업파크의 'TRYOUT 실증 프로그램'은 공공기관, 대기업, 대학과 함께 스타트업이 보유한 제품과 서비스를 현장에서 검증할 수 있도록 지원한다.

AI 시민건강 체력측정소는 인천도시공사와 협력 프로그램을 통해 추진됐으며, AI 기반 체력 측정 솔루션을 보유한 스타트업 ㈜모이다가 실증 공간을 구축했다.

모이다의 체력 측정장치는 체성분, 심폐지구력 등 다양한 건강 정보를 게임을 통해 쉽게 측정하고 운동처방까지 제공하는 제품으로 아파트 입주민을 대상으로 제품 유효성을 검증하게 된다.

특히 이번 실증에는 구월아시아드선수촌 7단지 아파트에 거주하는 어르신들이 체력 측정 도우미로 참여해 시니어 일자리 창출에도 기여할 전망이다.

김종윤 인천TP 스타트업파크센터장은 "이번 실증은 스타트업 제품의 유효성 검증뿐만 아니라 시니어 일자리 창출까지 이뤄낸 좋은 사례"라며 "앞으로도 인천스타트업파크의 다양한 협력파트너들과 함께 스타트업 제품·서비스 실증을 지원하고, 시민의 실생활에도 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



