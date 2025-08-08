본문 바로가기
공영홈쇼핑, 중소 협력사 대상 품질 교육 실시

이서희기자

입력2025.08.08 09:05

시계아이콘00분 20초 소요
코티티 시험연구원이 진행

공영홈쇼핑이 경기도 과천시 코티티(KOTITI) 시험연구원에서 협력사를 대상으로 품질 관리 교육을 실시했다고 8일 밝혔다.


공영홈쇼핑이 중소 협력사들을 대상으로 품질 관리 교육을 실시하고 있다. 공영홈쇼핑

공영홈쇼핑이 중소 협력사들을 대상으로 품질 관리 교육을 실시하고 있다. 공영홈쇼핑

이번 교육은 섬유·이미용 분야의 중소 협력사 30여개가 참여한 가운데 국가공인 시험기관인 코티티 시험연구원이 진행했다. 공영홈쇼핑은 이를 통해 판매 상품의 안정성을 높일 계획이다.

교육 내용은 ▲패션제품 및 화장품 표시·광고의 이해 ▲의류별 불만 사례 및 시험·검사 내용 ▲화장품 안전관리 기준 ▲식약처 최근 이슈 및 동향 등으로 구성됐다.


김고성 공영홈쇼핑 QA팀장은 "최신 품질 관련 이슈를 공유하고 중소 협력사의 역량을 강화하기 위해 이번 교육을 준비했다"며 "협력사와의 상생은 물론 품질에 대한 소비자 만족도도 높일 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

