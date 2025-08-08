제주 생갈치도 새벽배송…쿠팡 항공직송, 지역어민 연매출 3억 기대

새벽경매 제주 수산물, 주 6일 새벽배송

제주서 600㎞ 떨어진 수도권 와우회원도 구매

현지 중소 수산물업체 매출·고용 확대 효과

쿠팡이 지난달 1일부터 새벽배송 중인 제주산 생갈치와 옥돔 등 수산물 항공직송이 현지 중소기업의 성장에 기여하고 있다.

8일 쿠팡에 따르면 제주 수산물업체 창해수산는 갈치와 옥돔으로만 연말까지 매출 2억~3억원을 전망하고 있다. 문성익 창해수산 대표는 "7월 한 달간 매일 150~200㎏(200~300세트) 규모의 생갈치가 쿠팡을 통해 전국에 새벽배송됐다"며 "향후 생산량을 늘려 하루 700~1000개 세트로 늘려나갈 계획"이라고 전했다. 항공직송 생갈치 수요가 급증하자 창해수산은 최근 496㎡(약 150평) 규모의 공장을 신설하고, 직원 15명을 추가로 고용했다.

제주산 수산물 항공직송은 현지 경매가 열리지 않는 일요일을 제외하고 매주 월~토(주 6일) 구매할 수 있다. 와우회원은 오후 1시까지 주문하면 다음 날 오전 7시까지 상품을 받을 수 있다. 쿠팡이 올해 초 제주에 신선식품 풀필먼트센터를 구축한 만큼, 제주 와우회원들에게도 생갈치 등 싱싱한 수산물이 새벽배송된다.

항공직송은 현지 수산물업체가 제주 한림수협위판장과 서귀포 위판장 등 제주 수산물 경매장에서 오전 6시 전후로 생갈치를 낙찰 받는 것이 첫 단계다. 이후 현지 수산물업체가 오전 동안 검품·검수와 세척·손질, 진공포장을 마치고 고객 주문에 맞춰 송장처리를 한다. 신선도를 유지하도록 충분한 아이스팩과 스티로폼 패키지로 포장한 상품은 오후 항공편을 통해 김포·김해공항에 도착하고 쿠팡 물류센터와 배송캠프를 거쳐 전국 고객에게 다음 날 새벽배송된다.

앞서 쿠팡은 전국 30개 지역, 100개 이상 물류 인프라를 통해 전라도·경상도 등의 전복이나 수산물을 오전에 확보한 즉시 검품과 검수, 송장을 처리하는 방식으로 산지직송을 해왔다. 그러나 은갈치 등 제주산 수산물은 바다를 사이에 두고 있어 물리적 한계가 존재했다. 쿠팡 로켓프레시팀은 이에 대한 해법을 고민한 뒤 상품 출고부터 최종 배송까지 쿠팡이 책임지는 '엔드투엔드'(End-to-End) 물류 프로세스에 항공기 운송방식을 결합했다.

위성곤 더불어민주당 국회의원(제주 서귀포시)은 "서귀포 어민들이 정성껏 잡은 생물이 하루도 안 돼 전국 소비자의 식탁에 올라갈 수 있게 된 건 유통망의 혁신적인 변화"라며 "어획량 감소와 판로 부진으로 어려움을 겪던 지역 어가와 수산물업체들이 다시 숨통이 트이길 기대한다"고 말했다.

쿠팡은 민어나 가자미, 오징어·뿔소라·성게 등 다른 수산물도 어획 시즌에 맞춰 항공직송할 계획이다. 이성한 쿠팡 로켓프레시 본부장은 "제주 지역의 더 많은 중소업체와 어민들이 소득을 늘릴 수 있도록 항공편을 활용해 이들의 전국 판로를 확대할 방침"이라며 "고객을 위한 배송과 상품 개발 혁신에 최선을 다하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



