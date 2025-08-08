“주민 감동 비결을 공유합니다”…노원구, 친절 직원과 구청장 간담회

구청장 격려·포상 통해 친절문화 확산 기대

최다 칭찬은 상계10동 주민센터 김은주 주무관

서울 노원구(구청장 오승록)가 7일 구민으로부터 칭찬받은 공무원들과 구청장과의 만남 시간을 가졌다.

구는 2022년부터 친절하고 적극적인 자세로 구민 감동 행정을 수행한 직원들을 구청장이 직접 격려하는 간담회를 매년 정기적으로 실시하고 있다. 직원들의 자부심을 고취하는 동시에 친절 행정의 비결을 서로 배우며 확산하는 문화를 장려하기 위해서다.

친절공무원들과 오승록 노원구청장(앞줄 가운데). 노원구 제공. AD 원본보기 아이콘

올해 상반기 온라인과 오프라인을 통해 구민으로부터 접수된 ‘칭찬’ 민원은 101명의 공무원, 152건 사례다. 그중 가장 꾸준히, 많은 구민으로부터 칭찬받은 직원은 상계10동 주민센터에 근무하는 김은주 주무관이다. 이날 간담회에서는 구민들을 울고 웃게 한 칭찬 사례들을 소개하고, 직원과 구청장의 대화 시간을 가졌다.

노원구 관계자는 “이들 칭찬 사례는 친절하고 상냥한 자세와 함께 각종 서류 작성이나 행정 절차에 대한 이해가 부족한 주민의 입장에서 충분히 듣고 소통하려 노력했다는 공통점이 있다”고 밝혔다.

특히 경제적·건강상 어려움을 겪는 민원인이 많은 주민센터 복지팀에서는 신청한 도움 외에 함께 받을 수 있는 서비스도 적극적으로 찾아 연결해 주는 사례가 돋보였다. 외진 길에 고장난 가로등을 살피기 위해 추운 날 여러 차례 현장을 찾아 수리를 진행하며 직접 위치를 조정해 준 사례, 한 번 해결되지 않는 사안은 진행 상황과 사후관리까지 꾸준히 챙긴 사례도 구민에게 감동을 선사했다.

한편 이번 간담회는 민원 현장 직원들의 고충과 애로사항을 구청장이 직접 청취하는 계기로도 이어졌다. 공무원 신분이지만 구청장보다는 구민에게 더 가까운 일선 직원들과 구청장이 만나는 자리여서, 실무자와 구청장 모두에 흔치 않은 기회였다. 노원구는 익명 온라인 소통 게시판과 대면 소통을 활성화하며 최근 근무 환경, 복리후생, 복무제도 개선도 이뤄냈다.

구는 간담회 외에도 구민 만족 행정을 수행한 직원에 월별 2명에게 10만원 포상, 반기별 3명에게 실적가점 부여, 연말에는 부서·개인 단위 포상 등 인센티브를 제공하고 있다. 또한 CS 전문업체와 전문 강사를 통한 맞춤형 친절 교육과 컨설팅도 진행 중이다.

이 같은 노원의 노력은 객관적 평가로도 이어졌다. 행정안전부와 국민권익위원회 공동 주관 민원서비스 종합평가에서 노원구는 2022년 ‘나’ 등급 이후, 2023년과 2024년 연속 최고 등급 ‘가’를 받았다.

오승록 노원구청장은 “일관되게 친절하기 어려운 상황 속에서도 최선을 다해준 직원들의 진심 어린 노력에 경의를 표한다”며, “행정과 주민이 상호 존중하는 문화가 자리 잡을 수 있도록 구청장 역시 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>