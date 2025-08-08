엠로, 3년 연속 '코스닥 라이징스타' 선정

인공지능(AI) 기반 공급망관리 소프트웨어 업체 엠로 엠로 058970 | 코스닥 증권정보 현재가 48,200 전일대비 1,200 등락률 +2.55% 거래량 16,475 전일가 47,000 2025.08.08 09:09 기준 관련기사 엠로, 구매 솔루션에 AI 에이전트 기능 탑재엠로, 지속가능경영보고서 발간 엠로, 두산에너빌리티 차세대 구매환경 구축 전 종목 시세 보기 close 는 한국거래소가 주관하는 '2025 코스닥 라이징스타'에 선정됐다고 8일 밝혔다.

코스닥 라이징스타는 한국거래소가 매년 기술력과 성장 가능성을 갖추고 향후 세계적인 기업으로 성장할 코스닥 상장사를 선정해 지원하는 사업이다. 대표 제품이 세계 시장에서 높은 시장지배력을 보유하거나 혁신산업 분야에서 높은 국내 시장 점유율을 보유한 기업을 대상으로 1차 정량평가(재무요건 등)와 2차 정성평가(CEO 인터뷰)를 거쳐 최종 선정한다.

올해 총 22개 기업이 선정됐으며, 엠로는 2023년부터 3년 연속 '코스닥 라이징스타'에 이름을 올렸다.

엠로는 2021년 8월 코스닥 시장 상장 이후 꾸준한 연구개발과 사업 확대를 통해 국내 공급망관리 소프트웨어 시장을 선도하고 있다. 2024년까지 6개년 연속 최대 매출을 달성했다. 최근 구매 영역에서 보유한 전문성과 자체 개발한 AI 기술 역량을 결합한 글로벌 SRM SaaS 솔루션 '케이던시아(Caidentia)'를 통해 북미 시장에도 성공적으로 진출하며 현지 고객사를 다수 확보하는 등 성과를 거두고 있다.

글로벌 시장 불확실성 및 공급망 리스크 확대 영향으로 AI를 비롯한 디지털 기술 기반의 공급망관리 솔루션에 대한 수요가 전 세계적으로 높아짐에 따라 엠로의 글로벌 시장 진출은 더욱 탄력받을 것으로 기대된다. 엠로는 현재 북미를 넘어 유럽 시장으로도 영역을 넓혀 적극적인 영업 활동을 펼치며 글로벌 대표 소프트웨어 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있다.

엠로 관계자는 "앞으로도 생성형 AI와 클라우드 등 디지털 기술 역량을 강화하며 공급망관리 소프트웨어 시장의 리더로서 고객에게 끊임없이 새로운 가치를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



