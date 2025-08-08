일본 삿포로시, '대전 0시 축제'에 우정 참석



아키모토 가쓰히로 삿포로시장 포함 대표단 3박 4일 공식 방문



일본 삿포로시 아키모토 가쓰히로 시장을 비롯한 공식 대표단 50여 명이 8일부터 11일까지 3박 4일간 대전 0시 축제에 참석한다.

대전광역시와 일본 삿포로시가 자매결연 15주년을 맞아 대전 0시 축제에 참석하고 문화·경제·청년 등 다양한 분야에서 교류 행사를 진행할 예정이다.

이번 방문은 양 도시 간 자매결연 15주년을 기념하고, 대전시의 대표 축제를 축하하기 위한 것으로, 시장단·시의회 의장이란·경제인·청년공연단 등으로 구성된 대규모 방문단이 참여해 양 도시 간 깊은 우정을 재확인하는 의미 있는 자리가 될 전망이다.

8일 아키모토 시장은 대전 0시 축제 개막식에서 자매도시 대표 환영사를 통해 15년간 이어진 우정과 협력의 발자취를 돌아보고, 앞으로의 지속적인 교류를 다짐할 예정이다.

이 외에도 대표단은 ▲한남대학교-삿포로 호쿠세이학원대학 간 교류회 ▲대전-삿포로 비즈니스 세미나 ▲대전 e스포츠경기장 시찰 ▲이장우 대전시장 면담 ▲삿포로 청년공연단의 0시 축제 참가 등 다채로운 공식 일정을 소화한다.

특히 삿포로 청년공연단의 '요사코이' 전통 공연은 일본 문화를 소개하는 특별 무대로, 0시 축제를 찾은 시민들에게 색다른 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

이장우 대전시장은 "이번 방문은 양 도시 간 진정한 우정과 신뢰를 보여주는 상징적인 계기"라며 "앞으로도 경제, 문화, 인적 교류 등 실질적인 협력관계를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 삿포로시는 인구 약 195만 명의 일본 제5의 도시로 홋카이도 도청소재지이며, 지난 2010년 대전시와 자매결연을 체결한 이후 공무원, 청소년, 문화예술 등 다방면의 교류를 활발히 이어오고 있다.





