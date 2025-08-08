정부-배달 플랫폼 7개사 "라이더 온열질환 예방…다양한 쉼터 제공"

배달 종사자 온열질환 예방 위해 협력

폭염 안전 5대 수칙의 현장 준수 지원

기록적인 폭염으로 거리에서 일하는 배달 종사자의 온열질환 위험도가 커지는 가운데 정부와 공공기관, 배달 플랫폼 업체 등이 대책 마련에 머리를 맞댔다. 배달 종사자의 온열질환 예방을 위해 폭염 안전 5대 수칙이 준수될 수 있도록 지원하고, 이들이 쉴 수 있는 다양한 쉼터를 제공하기로 했다.

고용노동부는 8일 서울고용노동청에서 '배달종사자 온열질환 예방 협력 선언식'을 개최했다. 이번 행사에는 권창준 고용부 차관과 우아한청년들, 쿠팡이츠서비스, 부릉, 바로고 등 7개 배달 플랫폼 운영사 대표뿐 아니라 한국플랫폼프리랜서노동공제회, 노사발전재단, 한국산업안전보건공단 등이 참석했다. 참석자들은 이 자리에서 배달 종사자의 온열 질환 예방 계획과 관련 선언문을 발표했다.

선언문에는 '우리 모두는 노동자의 생명과 건강이 최우선 가치임을 새기고 배달 종사자 온열질환 예방을 위해 힘을 합쳐 최선의 노력을 다할 것'이라는 내용이 담겼다. 권 차관은 "역대급 폭염 속에서 배달 종사자의 안전과 건강을 보호하기 위해 플랫폼 운영사뿐 아니라 노동자 권익 보호 단체, 정부와 공공기관이 모두 최선을 다해야 한다"고 강조했다.

정부와 플랫폼 운영사는 앞으로 배달 종사자에게 시원한 물을 충분히 제공하고 기상 상황과 쉼터 정보, 휴식을 안내하는 등 폭염 안전 5대 수칙이 현장에서 준수되도록 지원하기로 했다. 플랫폼 운영사가 기존에는 도심 지역을 중심으로 시원한 물이나 음료를 제공했다면, 앞으로는 도심 외 지역에서도 시원한 물뿐 아니라 보냉 장구 등을 지원하는 식이다.

배달 종사자가 폭염을 피하고 휴식을 취할 수 있는 다양한 형태의 쉼터도 제공된다. 노사발전재단은 근로자 이음센터 10개소를 이동 노동자 쉼터로 개방한다. 우아한청년들과 쿠팡이츠서비스 등 운영사는 편의점과 정비 센터 등이 이동 노동자 쉼터로 쓰일 수 있도록 하기로 했다.

배달하면서 지역 사회에 공헌을 할 수 있는 '우리 동네 안전지킴이'도 활성화한다. 한국플랫폼프리랜서노동공제회는 도로 위험 상황 신고 등의 기존 안전 지킴이 활동을 음주 운전 의심 차량, 화재 및 응급 상황, 실종자 신고 등 전반적인 범죄 예방 활동까지 확대하기로 했다. 노사발전재단과 한국산업안전보건공단은 형사 사건 신고 방법을 교육하고 관련 예산을 지원할 예정이다.





