기아대책·민사고 학생들, 라오스 식수문제 해결 앞장

기아대책, 민사고 옹달샘 라오스 식수지원 봉사

국제구호개발 NGO(비정부단체) 희망친구 기아대책(회장 최창남)은 민족사관고등학교 '옹달샘' 학생들과 함께 라오스 비엔티엔 지역에서 지난 1일부터 6일까지 '2025 민사고 옹달샘 라오스 식수지원 적정기술 봉사활동'을 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 봉사활동에는 민사고 옹달샘 학생 11명과 기아대책 관계자 2명 등 총 13명이 참여했다. 학생들은 직접 개발한 전기 없이 작동하는 3단계 중력형 정수기를 현지 초등학교에 시범 설치하고 정수 성능을 검증했다.

라오스 식수지원 적정기술 봉사활동은 2023년 현지의 한 초등학교에 설치된 기존 정수기에서 수질 불안정 문제가 발견되면서 시작됐다. 비엔티엔 외곽 및 농촌 지역은 수돗물 공급이 원활하지 않고, 위생 인식과 관리 인력이 부족해 아동들이 수인성 질환에 노출되기 쉬운 환경에 놓여 있다.

기아대책과 민사고 학생들은 현지의 정수 기술 부족, 위생 인식 한계, 유지 인력 부재 등 복합적인 요인을 고려해, 필터 교체가 쉽고 유지 관리가 간편한 중력형 정수기를 개발했다. 이 정수기는 외부 전력 없이 지역사회가 스스로 운영할 수 있도록 설계된 자립형 모델로, 약 900명의 현지 아동에게 안전한 식수를 보급하고 건강 증진과 생활 환경 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이와 함께 아동 대상 위생교육, 문화교류 프로그램, KOICA 라오스 사무소 방문 및 기술 발표 등 다양한 프로그램을 진행해 실질적인 보건·위생 개선을 도모했다.

옹달샘 회장인 최송현 학생(민사고 2학년)은 "처음엔 우리가 만든 정수기가 현장에서 잘 작동할지 걱정됐지만, 실제로 깨끗한 물이 나오는 모습을 보고 큰 보람을 느꼈다"며 "현지에서 확보 가능한 자원으로 시스템이 안정적으로 작동할 수 있도록 기술을 더욱 고도화해, 지역사회의 장기적인 식수 문제 해결에 기여하고 싶다"고 말했다.

최창남 희망친구 기아대책 회장은 "민사고 옹달샘 학생들이 직접 연구하고 실행에 옮긴 라오스 식수지원 적정기술 봉사는 기아대책이 지향하는 다음 세대 참여의 모범적인 사례"라며 "앞으로도 기후위기 등 글로벌 사회 문제 해결에 청소년들이 적극적으로 참여할 수 있도록 다양한 기회를 만들어 나가겠다"고 전했다.





이경호 기자



