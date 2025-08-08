신세계V '뷰티 더 빅세일' 진행…열흘간 최대 70%↓

17일까지 진행, 최대 20% 페이백

딥디크, 로에베 퍼퓸, 연작, 로라메르시에 등 참여

신세계인터내셔날의 자체 디지털 플랫폼 신세계V(SHINSEGAE V)가 8일부터 17일까지 열흘간 '뷰티 더 빅세일'을 진행한다고 밝혔다. 구매 금액에 상관없이 1개만 구입해도 최대 20% 페이백 혜택을 받을 수 있으며, 일부 품목은 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

이번 행사에는 ▲딥티크, 산타마리아노벨라, 로에베 퍼퓸 등 럭셔리 향수 브랜드 ▲연작, 스위스퍼펙션, 라부르켓 등 스킨케어 브랜드 ▲아워글래스, 로라메르시에, 어뮤즈 등 메이크업 브랜드 ▲다비네스, 오리베 등 헤어케어 브랜드 등 국내외 인기 브랜드가 대거 참여한다. 평소 눈여겨봤던 니치 향수부터 쿨링 화장품, 바캉스용 메이크업 등 여름철에 필요한 뷰티 아이템을 구매할 기회다.

가장 큰 혜택은 총 결제 금액의 최대 20%를 포인트로 돌려주는 페이백 행사다. 예를 들어 정가 28만9000원의 딥티크 '오 드 퍼퓸 플레르 드 뽀'를 구매하면 결제 금액의 20%인 5만7800포인트를 돌려받을 수 있다. 적립된 포인트는 이후 결제 금액의 최대 50%까지 현금처럼 사용할 수 있다.

또한 행사 기간 모든 멤버십 회원에게 최대 15% 할인 무제한 쿠폰팩을 제공하며, 매일 오전 9시에는 신세계V 모바일 앱에서 선착순 1000명에게 5000포인트를 증정한다.

사은품도 풍성하게 마련했다. 모든 구매 고객에게 샴푸, 클렌징폼 등 샘플 7종을 랜덤 증정하며, 30만원 이상 구매 시에는 기본 샘플 7종에 니치 향수 샘플이 포함된 3종을 추가로 제공한다. 50만원 이상 구매 고객에게는 정품 화장품 1종을 비롯해 총 6종의 디럭스 샘플 키트를 증정한다. 정품 사은품은 1개 선택할 수 있으며 아워글래스 립스틱, 돌체앤가바나 뷰티 립 스크럽 등이 있다.

이외에도 요일별 브랜드데이, 테마별 기획전을 통해 특가 상품, 한정 사은품, 스페셜 쿠폰 등 추가 혜택을 다양하게 제공한다.

신세계인터내셔날 신세계V 관계자는 "여름휴가와 외부 활동이 집중되는 8월에 맞춰 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 행사를 기획했다"면서 "평소 할인을 하지 않는 럭셔리 뷰티 브랜드부터 국내외 인기를 끌고 있는 K뷰티 브랜드까지 다양한 브랜드가 참여하는 만큼 만족도 높은 쇼핑이 가능할 것"이라고 말했다.





