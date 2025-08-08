中의 AI신약 굴기…헝루이 등 10兆 AI 신약 기술수출

AI신약 개발 치고나가는 中

올 상반기만 기술 이전 계약 91조

중국 제약기업들이 인공지능(AI) 기반 신약개발에서도 두각을 나타내고 있다. 글로벌 제약바이오 업계의 화두인 AI신약 분야의 흐름을 주도하겠다는 전략 아래 세계적 기업들과의 초대형 기술거래를 잇따라 성사시키는 모습이다.

8일 업계에 따르면 GSK(글락소스미스클라인)는 지난달 장쑤 헝루이 제약이 AI 기반으로 개발한 12개 신약후보물질을 기술이전하는 조건으로 125억달러(약 17조원) 규모에 달하는 계약을 체결했다. 엑스탈파이(XTalPi)는 이달 60억달러(약 8조원)에 이르는 AI 신약 기술이전 계약을 발표하며 시장을 놀라게 했다. 선전에 본사를 둔 엑스탈파이는 엔드-투-엔드(전주기) AI 기반 연구개발 역량을 강조하고 있다. 신약 후보물질 개발부터 임상에 이르는 전 과정을 AI 기반 기술로 처리하는 효율성이 강점이다.

AI신약 개발의 성과 속에서 올해 상반기 중국 제약기업들의 기술수출 규모는 660억달러(약 91조원)를 기록했다. 지난해 전체 기술수출 규모인 522억달러(약 72조원)를 이미 뛰어넘었다. 최근에는 중국 정부가 올해 5개년 계획에서 AI 신약 개발을 공식적인 우선과제로 지정했다. 이러한 흐름에 맞춰 중국 AI 신약개발 기업들이 글로벌 제약사와 대규모 기술수출 계약을 체결하고 있다.

중국 정부의 전폭적인 정책 지원도 AI 신약 개발의 성장 기반이다. 올해부터 시작된 '디지털·지능형 제약산업 전환 로드맵'은 AI 기술을 핵심 축으로 삼고 있으며, 2030년까지 산업 전반에 걸쳐 스마트 전환을 추진할 계획이다.

글로벌 경영컨설팅기업 맥킨지의 장판닝(Fangning Zhang) 상하이 파트너는 "중국 AI 제약기업의 가장 큰 매력은 고급 플랫폼에 대한 저렴한 접근 비용"이라며 "중국이 차세대 AI 신약개발을 주도할 수 있다"고 진단했다. 그는 또 "AI는 신약개발 분야에서 연간 최대 280억 달러(약 38조원) 규모의 경제적 가치를 창출할 수 있다"고 전망했다.

글로벌 AI 신약개발 경쟁은 점차 치열해지고 있다. 미국과 유럽 등 주요 바이오 강국은 AI를 도입한 플랫폼 기업과 바이오벤처 육성에 속도를 높이고 있다. 이런 가운데 AI 신약 개발 시장은 최근 들어 연간 50%에 가까운 성장세를 보이고 있다. AI 활용 시 평균 10년 이상 걸리던 신약 개발 과정을 2~3년으로 단축할 수 있다는 이점이 있기 때문이다. 또한 1조원 이상 들던 비용을 절반 이하로 줄일 수 있다는 장점이 있다.

우리나라의 경우 AI 신약개발 분야에서 전통 제약기업과 AI 스타트업 간의 협업 모델이 조금씩 만들어지는 수준이다. 한미약품이 AI기반 신약개발 전문기업 스탠다임스탠다임과 공동개발에 나섰고 루닛·뷰노 등의 AI 기업들이 국내 제약바이오기업들과 협업 중이다. 바이오마커(생체지표)를 영상, 데이터 등으로 분석하고 이를 신약 유망 후보물질 개발에 활용하는 사례가 늘어나고 있다.

업계 관계자는 "개별 기업들의 연구와 투자가 이뤄지고는 있지만 AI 신약 개발과 관련해 중국처럼 국가 전략과 대규모 자본이 결합된 '공세적 수출' 단계에 아직 한참 모자라는 실정"이라며 "보다 적극적으로 AI를 신약 개발 프로세스의 중심에 두고 활용할 수 있는 환경과 제도적 지원이 필요하다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



