본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

NH농협카드, 모임체크카드 출시…가맹점 최대 0.3% 할인

문채석기자

입력2025.08.08 08:35

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내외 가맹점 이용 시 0.2~0.3% 청구할인

NH농협카드는 편리한 모임 관리를 위한 'NH올원모임체크카드'를 출시했다고 8일 밝혔다.


NH농협카드, 모임체크카드 출시…가맹점 최대 0.3% 할인
AD
원본보기 아이콘

NH농협은행 'NH올원모임서비스'와 함께 출시했다. NH올원모임서비스는 애플리케이션 설치 없이 모임에 참여해 회비 내역을 확인하고 모임 전용 가상계좌를 부여하는 등 모임 관리를 지원하는 NH올원뱅크의 서비스다.

NH올원모임체크카드는 NH올원모임통장과 연결돼 공동 경비를 편리하게 쓰도록 돕는다.


국내·외 가맹점에서 이용금액의 0.2~0.3% 청구할인을 제공한다. 한도 없이 무제한 청구 할인한다. 여러 모임을 운영하는 모임주를 위해 1인당 최대 5매 발급한다.


카드플레이트 전면에 모임명을 기재할 수 있도록 카드 서명란과 같은 재질의 디자인 요소를 추가했다.

카드 연회비는 없다.


NH농협카드 관계자는 "편리한 모임 관리를 위해 NH올원모임서비스와 함께 NH올원모임체크카드를 출시했다"며 "앞으로도 차별화된 서비스로 고객들에게 편리한 혜택을 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가…폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가…폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

나경원 "특검, 尹 인권 도륙…李 정부에 충성심 보이려고?"

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"배당소득 분리과세로 이재용 회장 연 500억↑"

새로운 이슈 보기