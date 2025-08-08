NH농협카드, 모임체크카드 출시…가맹점 최대 0.3% 할인

국내외 가맹점 이용 시 0.2~0.3% 청구할인

NH농협카드는 편리한 모임 관리를 위한 'NH올원모임체크카드'를 출시했다고 8일 밝혔다.

NH농협은행 'NH올원모임서비스'와 함께 출시했다. NH올원모임서비스는 애플리케이션 설치 없이 모임에 참여해 회비 내역을 확인하고 모임 전용 가상계좌를 부여하는 등 모임 관리를 지원하는 NH올원뱅크의 서비스다.

NH올원모임체크카드는 NH올원모임통장과 연결돼 공동 경비를 편리하게 쓰도록 돕는다.

국내·외 가맹점에서 이용금액의 0.2~0.3% 청구할인을 제공한다. 한도 없이 무제한 청구 할인한다. 여러 모임을 운영하는 모임주를 위해 1인당 최대 5매 발급한다.

카드플레이트 전면에 모임명을 기재할 수 있도록 카드 서명란과 같은 재질의 디자인 요소를 추가했다.

카드 연회비는 없다.

NH농협카드 관계자는 "편리한 모임 관리를 위해 NH올원모임서비스와 함께 NH올원모임체크카드를 출시했다"며 "앞으로도 차별화된 서비스로 고객들에게 편리한 혜택을 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



