KT스카이라이프는 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 3.3% 줄어든 1704억원을 기록했다고 8일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 13.7% 증가한 144억원으로 집계됐다.
KT스카이라이프, 2분기 매출 3.3% 감소 …영업익은 13.7%↑
2025년 08월 08일(금)
