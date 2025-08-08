KT스카이라이프, 2분기 매출 3.3% 감소 …영업익은 13.7%↑

KT스카이라이프는 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 3.3% 줄어든 1704억원을 기록했다고 8일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 13.7% 증가한 144억원으로 집계됐다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



