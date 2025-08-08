세븐일레븐, 외국인 대상 무인 환전 서비스 개시

무인 환전 키오스크 도입

외국인 상권 18점 선 설치

연내 50개점까지 확대

편의점 세븐일레븐은 외국인 관광객이 한국 여행 시 필요한 환전, 선불카드, 교통카드 충전 등 서비스를 제공하는 무인환전 키오스크를 도입한다고 8일 밝혔다.

세븐일레븐 제공

키오스크는 외국인 거주 밀집 지역과 외국인 유입이 많은 도심 관광지 상권 등 18개 점포를 시작으로 연말까지 전국 거점 점포 50여곳에 순차적으로 도입될 예정이다.

무인 환전 기기는 미국 달러, 일본 엔화, 중국 위안화 등 16개국의 외화를 원화로 환전하는 서비스를 제공한다. 환전이 완료되기까지는 약 30초의 시간이 소요되며 별도의 환전수수료는 발생하지 않는다. 키오스크 내에는 영어, 일본어, 중국어 등 다국어 서비스를 제공한다. 기기에 부착된 다국어 콜센터 연결 전화기도 이용할 수 있다.

무인 환전 키오스크에서는 외국인 전용 통합 선불카드 '와우패스(WOWPASS)' 카드도 구매할 수 있다. 외국인 선불카드는 최근 환율 경쟁력, 교통카드 연동, 현지 결제 수단 통합 가능 등으로 편의성이 높아 외국인 관광객들 사이에서 호평을 받고 있다. 모바일 앱과 연동돼 실시간으로 잔액 확인과 충전이 가능하고 다양한 관광 정보를 확인할 수 있다.

김경덕 세븐일레븐 생활서비스팀 상품기획자(MD)는 "외국인 관광객들의 편의점 방문이 여행의 필수 코스 중 하나가 된 만큼 수요가 많은 상품 외에 서비스도 철저히 완비해둠으로써 한국 편의점에 대한 긍정적 인식을 높이려 한다"며 "접근성이 뛰어나고 24시간으로 운영되는 만큼 외국인 관광객과 거주민들에게도 일상에 가치를 더할 수 있는 생활 플랫폼으로서의 역할에 앞장서 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



