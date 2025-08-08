"관세·환율에 수익성 흔들"…코베스트로, 2분기 실적 '주춤'

전년比 매출 8%↓, EBITDA 16%↓

"판매 유지됐지만 평균 단가 하락"

스위스 소재 기업 인수로 반등 모색

독일계 화학소재 기업 코베스트로가 올해 2분기 평균 판매 가격 하락과 환율 영향 속에 수익성이 하락하며, 실적이 전반적으로 위축됐다.

코베스트로는 2025년 2분기 연결 기준 매출이 34억 유로(약 5조3000억 원)로 전년 동기 대비 8.4% 줄었다고 8일 밝혔다. 감가상각 전 영업이익(EBITDA)은 2억7000만 유로로, 전년 동기(3억2000만 유로) 대비 약 16% 감소했다. 순손실 5900만 유로를 내면서 순이익은 적자 전환됐으며 잉여현금흐름도 2억2800만 유로 적자를 기록했다.

회사는 "판매량은 전반적으로 유지됐지만, 평균 단가 하락과 환율 영향이 실적에 부정적인 영향을 미쳤다"고 설명했다. 3분기 EBITDA는 1억5000만~2억5000만 유로 수준으로 전망했다. 마커스 슈타일만 코베스트로 대표는 "지정학적 불확실성과 무역 장벽이 예상보다 큰 부담으로 작용했다"면서 "통제 가능한 요소에 집중하면서도 장기 전략은 흔들림 없이 추진하고 있다"고 말했다.

사업 부문별로는 기초소재 부문 매출이 16억 유로로 전년 동기 대비 11.8% 감소했다. 조직 전환 관련 비용 증가와 수익성 저하가 주요 요인으로 작용했으며, EBITDA는 1억4900만 유로를 기록했다. 고기능 소재 부문은 매출 17억 유로로 5.4% 줄었지만, 판매량 증가 효과로 EBITDA는 1억7500만 유로를 기록해 전년 수준을 유지했다.

코베스트로는 전략사업 강화를 위해 지난 6월 스위스의 접착 소재 전문기업 폰타콜을 인수하기로 했다. 회사 측은 스위스와 독일에 위치한 생산시설 2곳과 전문 인력 100여명이 합류하며 제품 포트폴리오 확대와 기술 시너지가 기대된다고 알렸다. 인수는 자사 보유 자금으로 진행되고 올해 3분기 내 마무리될 예정이다.

코베스트로는 순환 경제 구축과 탄소중립 생산체제 전환을 중장기 전략의 핵심축으로 삼고 있다. 외부 환경이 녹록지 않은 상황에서도 구조조정보다는 효율화와 기술 혁신을 통해 경쟁력 강화를 추진한다는 방침이다.





