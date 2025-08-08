[굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망

8일 국내 증시는 상승 출발할 것으로 전망된다.

증권가에 따르면 이날 국내 증시는 미국 필라델피아 반도체 지수 강세 등에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상된다. 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 품목 관세에 대한 면제 사항을 언급하자 뉴욕증시에서 기술주를 중심으로 반등했다. 국내에도 개선된 투자심리가 영향을 미칠 것으로 보인다.

한지영 키움증권 연구원은 "장중 대주주 양도세 등 세제개편안 관련 소식과 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 228,500 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 [속보]네이버, 2Q 매출 2조9151억…분기기준 최대 매출코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등네이버페이 스코어로 사잇돌대출 중·저신용자 공급확대 전 종목 시세 보기 close ), 달바글로벌 달바글로벌 483650 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 217,500 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 [이주의 관.종]달바글로벌, '승무원 미스트'에서 글로벌 슈퍼브랜드로[특징주]'글로벌 프리미엄' 입지 확대…달바글로벌, 3.13%↑[특징주] 에이블씨엔씨 15%대 상승세…화장품株 강세 전 종목 시세 보기 close , 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,400 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, '전과정 환경영향평가' 확대…"고객사 탄소중립 실현 지원""본원적 역량으로 위기 넘자"…롯데화학군, '리더십 서밋' 개최[Why&Next]고민 깊은 롯데지주…자사주 딜레마 전 종목 시세 보기 close 등 개별 실적 발표에 영향을 받으며 종목 장세의 색깔이 짙어질 전망"이라고 설명했다.

이어 "MSCI가 8월 리뷰를 통해, MSCI 한국 지수에서 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 606,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 605,000 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류외국인 3개월 연속 '바이 코리아', 코스피 전고점 돌파 이끈다두산, 탄소발자국 평가 솔루션 'DOO LCA' 구축 전 종목 시세 보기 close , 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 1,224,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,278,000 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류삼성물산, 12년 연속 건설업계 '왕좌' 굳건…현대 2위, 대우 3위효성, 미래 전력망 핵심 '전압형 HVDC' 생산기지 첫 삽 전 종목 시세 보기 close , LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 603,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 603,000 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류[굿모닝 증시]"세제개편안 불확실성 지속…국내 증시 변동성 확대"[마켓 ING]기대감 사라진 코스피, 당분간 조정 불가피 전 종목 시세 보기 close , CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 249,500 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류"햇반은 여기가 가장 쌉니다"…식품회사가 힘 준 자사몰, 이용자 '껑충'글로벌 K푸드 영셰프 발굴…CJ제일제당, 印서 한식 요리대회 개최 전 종목 시세 보기 close , LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 157,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 156,800 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류[마켓 ING]코스피 쉬는 사이 뛰는 코스닥"MSCI 8월변경서 HD현대마린 등 5개 종목 편입" 전 종목 시세 보기 close , SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 99,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 98,800 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류SK리비오, 세계은행 IFC서 550억원 투자 유치…베트남 친환경소재 공장 탄력SKC, 2분기 영업손실 702억원…전 분기 대비 손익 6% 개선 전 종목 시세 보기 close 등 일부 종목들의 편출입을 결정했다"면서 "해당 주식 간 외국인 수급 및 주가 흐름에 차별화가 나타날 것으로 판단한다"고 전망했다.

6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 15.94p(0.50%) 내린 3182.06로 코스닥은 0.27% 내린 796.48로 원-달러 환율은 1.0원 내린 1,387.3원 장을 시작했다. 2025.8.6 조용준 기자

한편, 7일(현지시간) 뉴욕증시는 트럼프 행정부가 전세계 무역 파트너에 부과하는 상호관세를 발효했음에도 비교적 덤덤한 반응을 보였다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 224.48포인트(0.51%) 내린 4만3968.64에 거래를 마쳤다. S&P500 지수는 전장보다 5.06포인트(0.08%) 내린 6340.00에 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 73.27포인트(0.35%) 오른 2만1242.70에 거래를 마쳤다.

전날 트럼프 대통령이 반도체 품목 관세에 대한 면제 사항을 언급한 게 기술주를 중심으로 투자심리에 긍정적인 영향을 미쳤다. 트럼프 대통령은 "반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며 "만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 부과되지 않을 것"이라고 말했다.

이에 인공지능(AI) 및 반도체 관련주는 전반적으로 호조였다. 필라델피아 반도체지수는 1.50% 올랐다. TSMC는 4% 이상 올랐으며 ASML은 3.21%, 엔비디아는 1%, AMD는 5.69% 뛰었다.

애플은 향후 4년간 미국에 1000억 달러(약 140조원) 규모의 추가 투자를 할 계획이라고 전날 밝히면서 이날 3.18% 상승했다.

반면 제약사 일라이 릴리는 비만 치료제의 후기 단계 임상시험 결과가 투자자들을 실망감을 안기면서 이날 14.14% 급락했다. 일라이 릴리의 급락은 이날 다우 지수 하락의 주된 요인으로 작용했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr







