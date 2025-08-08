하나 "트럼프 반도체 100%관세, 여파 제한적"

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 100% 관세 부과를 언급한 가운데 그 여파는 제한적일 것이라는 국내 증권사 분석이 나왔다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 68,800 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등센서 강화된 갤럭시 워치8, 예방 중심 헬스케어 이끈다(종합)갤럭시 워치8, 정교해진 센서로 '건강 동반자' 된다 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258,500 2025.08.08 개장전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능! 전 종목 시세 보기 close 등 주요 반도체 기업들이 이미 미국에 생산시설을 건설 또는 계획 중이기에 면제가 가능할 것이란 관측이다.

김록호 하나증권 연구원은 8일 '반도체 및 관련장비-미국 투자로 관세 영향 제한적으로 예상' 보고서에서 "트럼프 대통령은 미국에서 칩을 생산하고 있거나 제조시설을 건설 중이라면 관세부과가 없다고 덧붙였다"면서 "삼성전자와 SK하이닉스도 면제가 가능할 것"이라고 밝혔다.

김 연구원은 전날 뉴욕증시 애프터마켓에서 미국 필라델피아 반도체 구성종목 중 인텔, 마이크론, TSMC 등 미국 내 생산시설을 보유한 업체들의 주가가 긍정적 흐름을 보였다는 점을 주목했다. 대만 반도체기업인 TSMC는 미국 내 1000억달러 규모의 추가 투자를 계획 중이다.

다만 김 연구원은 예상과 달리 반도체에 100% 관세가 부과될 경우 "삼성전자와 SK하이닉스의 2024년 합산 영업이익의 6%(24억달러)에 달할 것"이라고 내다봤다. 그는 "중국 등 해외 공장으로부터 미국향으로 수출되는 금액은 포함되지 않았기 때문에 관세 규모는 더 클 수 있다"면서 "메모리 반도체 특성상 중국과 베트남, 대만, 동남아 등에서 OEM들을 통해 노트북, 스마트폰으로 제조되는 점도 고려해야 한다"고 덧붙였다.

하나증권에 따르면 2024년 기준 미국의 반도체 수입 금액은 402억달러로 전체 수입액 중 1.2%를 차지한다. 상위 수입 5개국은 대만(113억달러), 말레이시아(94억달러), 이스라엘(42억달러), 한국(24억달러), 아일랜드(19억달러) 순이다.

이와 함께 김 연구원은 반도체와 마찬가지로 IT제품에도 관세 예외 사항이 적용될 것으로 내다봤다. 그는 "한국 업체들의 주력 사업인 메모리 반도체는 IT 제품 및 서버, 데이터센터에 필수적으로 탑재돼야 한다"며 "미국 입장에서 메모리 반도체에 높은 관세를 부과하면 아이폰 가격이 상승하거나 서버 및 데이터센터향 투자 금액이 증가할 수밖에 없다"고 지적했다. 이는 미국 내 판가 인상으로 귀결될 수 있는 요소다. 이에 미국은 지난 4월 스마트폰, SSD, 평판디스플레이모듈 등의 제품에는 상호관세를 면제했었다. 관련 발표는 다음 주 중 이뤄질 것으로 예상된다.

이와 함께 김 연구원은 "반도체에 대한 100% 관세뿐만 아니라 애플의 관세 면제도 중요한 체크 포인트"라고 평가했다. 그는 애플이 최근 6000억달러 규모의 투자를 통해 관세 면제를 받아낸 사실을 언급하며 "미국 내 스마트폰 시장에서 삼성전자를 포함한 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보했다는 의미"라고 강조했다. 또한 "삼성전자의 DX 사업부 매출비 중은 2024년 기준 65%에 달하는 주요 사업부다. 스마트폰과 PC 등에도 반도체처럼 관세가 부과된다면, 반도체 관세가 면제되더라도 미국에서 애플과의 경쟁에서는 열위에 놓일 수밖에 없다"고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



