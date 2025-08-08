본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

하나 "트럼프 반도체 100%관세, 여파 제한적"

조슬기나기자

입력2025.08.08 08:13

시계아이콘01분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 100% 관세 부과를 언급한 가운데 그 여파는 제한적일 것이라는 국내 증권사 분석이 나왔다. 삼성전자 , SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들이 이미 미국에 생산시설을 건설 또는 계획 중이기에 면제가 가능할 것이란 관측이다.


김록호 하나증권 연구원은 8일 '반도체 및 관련장비-미국 투자로 관세 영향 제한적으로 예상' 보고서에서 "트럼프 대통령은 미국에서 칩을 생산하고 있거나 제조시설을 건설 중이라면 관세부과가 없다고 덧붙였다"면서 "삼성전자와 SK하이닉스도 면제가 가능할 것"이라고 밝혔다.

하나 "트럼프 반도체 100%관세, 여파 제한적"
AD
원본보기 아이콘

김 연구원은 전날 뉴욕증시 애프터마켓에서 미국 필라델피아 반도체 구성종목 중 인텔, 마이크론, TSMC 등 미국 내 생산시설을 보유한 업체들의 주가가 긍정적 흐름을 보였다는 점을 주목했다. 대만 반도체기업인 TSMC는 미국 내 1000억달러 규모의 추가 투자를 계획 중이다.


다만 김 연구원은 예상과 달리 반도체에 100% 관세가 부과될 경우 "삼성전자와 SK하이닉스의 2024년 합산 영업이익의 6%(24억달러)에 달할 것"이라고 내다봤다. 그는 "중국 등 해외 공장으로부터 미국향으로 수출되는 금액은 포함되지 않았기 때문에 관세 규모는 더 클 수 있다"면서 "메모리 반도체 특성상 중국과 베트남, 대만, 동남아 등에서 OEM들을 통해 노트북, 스마트폰으로 제조되는 점도 고려해야 한다"고 덧붙였다.


하나증권에 따르면 2024년 기준 미국의 반도체 수입 금액은 402억달러로 전체 수입액 중 1.2%를 차지한다. 상위 수입 5개국은 대만(113억달러), 말레이시아(94억달러), 이스라엘(42억달러), 한국(24억달러), 아일랜드(19억달러) 순이다.

이와 함께 김 연구원은 반도체와 마찬가지로 IT제품에도 관세 예외 사항이 적용될 것으로 내다봤다. 그는 "한국 업체들의 주력 사업인 메모리 반도체는 IT 제품 및 서버, 데이터센터에 필수적으로 탑재돼야 한다"며 "미국 입장에서 메모리 반도체에 높은 관세를 부과하면 아이폰 가격이 상승하거나 서버 및 데이터센터향 투자 금액이 증가할 수밖에 없다"고 지적했다. 이는 미국 내 판가 인상으로 귀결될 수 있는 요소다. 이에 미국은 지난 4월 스마트폰, SSD, 평판디스플레이모듈 등의 제품에는 상호관세를 면제했었다. 관련 발표는 다음 주 중 이뤄질 것으로 예상된다.


이와 함께 김 연구원은 "반도체에 대한 100% 관세뿐만 아니라 애플의 관세 면제도 중요한 체크 포인트"라고 평가했다. 그는 애플이 최근 6000억달러 규모의 투자를 통해 관세 면제를 받아낸 사실을 언급하며 "미국 내 스마트폰 시장에서 삼성전자를 포함한 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보했다는 의미"라고 강조했다. 또한 "삼성전자의 DX 사업부 매출비 중은 2024년 기준 65%에 달하는 주요 사업부다. 스마트폰과 PC 등에도 반도체처럼 관세가 부과된다면, 반도체 관세가 면제되더라도 미국에서 애플과의 경쟁에서는 열위에 놓일 수밖에 없다"고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가…폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가…폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

나경원 "특검, 尹 인권 도륙…李 정부에 충성심 보이려고?"

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"배당소득 분리과세로 이재용 회장 연 500억↑"

새로운 이슈 보기