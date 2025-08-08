경기도, 여름 성수기 청정계곡 중점 단속…불법행위 근절 총력

경기도, '도-시군 합동점검반' 평일·주말 강화 운영

가평 가평천·양주 장흥계곡 등 140개 하천·계곡 대상

경기도가 여름 휴가철을 맞아 계곡이나 하천에서의 불법행위 재발 방지를 위해 8월까지 '도-시군 합동 집중점검반'을 운영한다.

양주 장흥계곡 물막이(조치 전). 경기도 제공

양주 장흥계곡 물막이(조치 후). 경기도 제공

집중 점검은 가평 가평천, 양주 장흥계곡, 포천 백운계곡 등 그간 불법행위가 적발됐던 도내 24개 시군 140개 하천과 계곡이 대상이다.

불법시설물 설치, 물막이, 낚시·야영, 쓰레기 무단 투기 등 불법행위가 빈번히 재발한 포천 백운계곡, 양주 장흥계곡은 집중점검반을 통해 평일은 물론 주말과 공휴일에도 촘촘한 불법행위 감시망을 가동하고 있다.

한편, 경기도는 지난 3월부터 하천계곡지킴이 109명을 활용해 불법 경작 등 사전점검을 시작했으며, 성수기 집중점검을 거쳐 9월 마무리 점검까지 연중 체계적인 관리로 불법행위가 완전히 근절될 수 있도록 총력을 기울이고 있다.

아울러, 경기도는 하천불법 점용 시설에 대해 지난 7월 1일부터 25일까지 2차례에 걸쳐 실태조사를 실시했다. 가평 등 16개 시군, 79개소에 물막이, 파라솔, 낚시 등 84건의 불법행위를 적발했으며, 그 가운데 74건을 관련 법령에 따라 철거 등 신속한 조치를 실시했다. 또한 물막이 등 미 조치사항 10건에 대해서는 '도-시군 합동점검반'을 통해 8월 말까지 조치 완료할 예정이다.

강성습 경기도 건설국장은 "집중점검을 통해 하천과 계곡이 본래의 모습을 되찾고, 모든 도민이 안심하게 이용할 수 있는 청정한 자연공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "불법행위 발견 시에는 현수막 QR코드 등을 통해 적극적인 신고를 당부드린다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



