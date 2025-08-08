장애인 10명 중 8명은 키오스크 주문 어려워…"직원 주문 선호"

복지부 장애인차별금지법 실태조사

시각장애인 72.3%·휠체어 이용자 61.5%

직원 주문 선호

장애인 10명 중 8명은 무인정보단말기(키오스크) 이용에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 시각장애인 대부분은 여전히 ‘직원을 통한 주문’을 더 선호하는 것으로 조사됐다.

보건복지부가 8일 이러한 내용을 담은 ‘2024년 장애인차별금지법 이행 실태조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 내년 1월 장애인차별금지법의 시행을 앞두고 무인정보단말기(키오스크 등)의 정보 접근권에 대한 실태를 파악하기 위해 이뤄졌다. 지난해 10월부터 올해 1월까지 한국장애인개발원과 ㈜매트릭스를 통해 공공기관, 의료기관 등 기관 4114곳과 장애인 540명을 대상으로 이뤄졌다.

조사에 따르면 161명의 장애인은 키오스크의 편의 기능이 미비하거나 부족해 장애인 당사자들이 일상적인 이용에 큰 불편을 겪고 있는 것으로 나타났다. 가장 크게 어려운 점은 ‘무인주문기’ 이용(80.1%)이라고 응답했으며, 무인결제기(38.5%)와 티켓 발권기(32.3%) 순으로 불편을 겪고 있었다. 이들은 ‘주문이 늦어져 눈치가 보인다’(54.0%), ‘버튼 위치 찾기 어려움’(26.1%), ‘터치 인식 불량’(5.6%)으로 어려움을 겪고 있다고 답했다.

이에 따라 장애인 중 키오스크 이용 경험이 있는 277명 중 44.8%는 ‘무인기기보다 직원에게 직접 주문하는 방식’을 더 선호한다고 응답했다. 이는 ‘무인기기를 선호한다’(20.6%)는 비율보다 두 배 이상 높게 나타났다. 특히 시각장애인의 72.3%, 휠체어 이용자의 61.5%가 ‘직원을 통한 주문’을 선호한다고 답했다. 무인기기를 꺼리는 이유로는 ‘장애인이 이용하기 불편해서’(37.9%), ‘기기 이용 방법이 어려워서’(28.2%), ‘직원 응대가 더 빠르기 때문에’(19.4%) 등이 복합적으로 작용했다.

키오스크 편의 기능을 보완하기 위한 대책으로는 ‘직원 배치 또는 호출 벨 설치’가 시각장애인(78.7%)과 휠체어 이용자(64.6%) 등이 가장 필요하다고 답했다. 다만 한국지능정보사회진흥원에 따르면 장애인들이 이용하는 데 전혀 장벽이 없는(배리어프리) 검증 받은 키오스크 466대만 있는 것으로 추정됐다.

조사 대상 기관 4000여곳 중 78.7%는 개정 장애인차별금지법상 키오스크 관련 정보접근성 보장 의무를 안다고 답했다. 반면 장애인들은 같은 질문에 기관들보다 27.6%포인트(p)나 낮은 51.1%만 안다고 응답했다. 정부는 이번 실태조사를 토대로 ‘무인정보단말기 제도 개선 방안’을 마련하고, 장애인 정보접근권 보장을 위한 가이드 마련에 나선다는 계획이다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr



