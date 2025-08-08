본문 바로가기
[날씨]전국 구름 많고 흐림…일부 지역엔 소나기

임춘한기자

입력2025.08.08 08:00

금요일인 8일은 전국에 구름이 많고, 일부 지역엔 소나기가 내리는 곳이 있겠다.


강원 속초시 청호동 청초호 일원에 구름이 잔뜩 끼어 있다. 연합뉴스

강원 속초시 청호동 청초호 일원에 구름이 잔뜩 끼어 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 강원 내륙·산지·경북 북동부·중부(북부 동해안 제외) 5∼20㎜, 강원 동해안 5㎜, 제주도 5∼40㎜다.

낮 최고기온은 27∼33도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 24.2도, 인천 24.2도, 수원 22.7도, 춘천 21.4도, 강릉 22.1도, 청주 23.2도, 대전 22.6도, 전주 22.7도, 광주 22.9도, 제주 27.4도, 대구 23.2도, 부산 25.2도, 울산 22.7도, 창원 24.7도 등이다.


미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼2.0m이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
