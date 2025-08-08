문체부 '문화 ODA 20주년' 정책포럼 개최

오는 12일 국립중앙도서관에서

문화체육관광부는 한국문화관광연구원(문광연)과 함께 오는 12일 오후 국립중앙도서관에서 '지속 가능한 국제개발협력을 향한 새로운 도약'을 주제로 '2025 문화·체육·관광 공적개발원조(ODA) 정책 포럼'을 개최한다고 8일 밝혔다.

올해는 문체부가 문화 ODA 사업을 시작한 지 20주년 되는 해로 포럼에서는 지난 20년 성과를 되짚어보고 향후 문화 ODA의 추진 전략과 제도적 방향을 모색할 예정이다.

첫 번째 분과에서는 문화 ODA 현황과 국제 전략 수립을 주제로 그간 문화 ODA가 발전해 온 과정을 살펴보고 앞으로 나아가야 할 길을 논의한다. 경희대 곽재성 교수가 주제 발표를 맡아 문화 ODA가 지역문화의 다양성과 내생적 발전을 촉진하는 특성이 있는 만큼 한국형 전략 수립의 필요성을 강조할 예정이다.

두 번째 분과에서는 문화 ODA 사업설계와 현장 실행모델을 주제로 다룬다. 한성대 이태주 교수가 협력국의 문화정체성과 필요를 기반으로 한 맞춤형 사업설계와 협력국 확대 방안 등을 발표할 예정이다. 이어 한국개발연구원(KDI)과 과학기술정책연구원, 한국행정연구원 등 각 기관의 현장 전문가들이 토론자로 나서 사업 구조 개선과 수요 기반 설계 전략에 대해 의견을 나눈다.

세 번째 분과에서는 문화 ODA 성과평가와 문화 ODA 제도화 단계별 이행안(로드맵)을 살펴본다. 서울대 이석원 교수가 문화 ODA 사업의 가치 기반 특성을 강조하며 복잡한 인과관계를 고려한 이론 기반 평가와 지역경제 파급효과 분석과 같은 다층적 평가 체계 등을 제안할 예정이다.

문체부는 이번 포럼의 논의 결과를 바탕으로 수원국의 지속 가능한 발전을 위해 대한민국의 대표 자산인 'K-컬처'를 연계한 문화 ODA 추진 전략을 수립하는 등 문화 ODA를 통한 국제협력을 지속적으로 이어갈 계획이다.

문체부 김현준 국제문화정책관은 "이번 정책 포럼은 지난 20년간 문화 ODA가 걸어온 길을 돌아보고, 앞으로의 방향을 함께 논의하는 뜻깊은 자리"라며 "문체부는 우리 문화의 자산인 K-컬처를 활용한 전략적 접근을 통해 문화 ODA를 더욱 체계적으로 발전시키고 한국의 국제적 위상을 높여나갈 계획"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>