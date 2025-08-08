문체부, 日교직자 초청 교류회…방한 교육여행 활성화 모색

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 한일 교직자 등 170여 명이 참여하는 '한일 교직자 교류회'를 8일 개최한다고 밝혔다. 문체부와 관광공사는 한일 국교 정상화 60주년을 계기로 방한 교육여행을 활성화하기 위해 오는 10일까지 한일 교류의 장을 이어갈 예정이다.

교류회에서는 일본 103개 학교 교직자를 비롯해 유관 단체, 일본 지자체 관계자 등 약 120명과 한국 교직자 50여 명이 참가해 전문가 강연과 교육여행 지원 프로그램 참여 사례발표, 교육여행지원제도 소개 등을 통해 청소년 교육여행 활성화 방안을 논의한다.

먼저 아주대 김경일 교수와 태원준 여행작가가 각각 '인공지능(AI) 시대의 교육여행과 문화지능', '청소년을 위한 서울 여행지'를 주제로 강연한다. 이어 교육여행 지원 프로그램 참여 사례발표로 생생한 현장 목소리를 듣는다. 세종시 문화관광재단은 일본 츄오대스기나미고교와 세종시에 있는 고등학교 연합 교류회 사례를 공유하고, 교육여행 지원 프로그램에 참여한 한국 대학생이 직접 경험과 소감을 나누며 그 의미를 되새긴다.

아울러 일본 교직자들이 충청권의 관광지를 실제로 둘러볼 수 있도록 교육여행 시범 탐방도 추진한다. 참가자들은 한국 행정의 중심지인 세종시를 비롯해 일본과 역사적으로 긴밀한 문화교류를 이어온 백제의 중심지인 부여와 일본 노선이 활발하게 운영돼 한일 교류의 새로운 관문으로 떠오르고 있는 청주공항 등을 둘러보며 한국의 교육여행 콘텐츠를 경험할 예정이다.

일본의 방한 교육여행은 1972년에 처음 시작됐으며 코로나19로 해외여행이 불가능했던 시기를 제외하고는 꾸준히 이어져 한일 청소년 교류의 중심축 역할을 해왔다. 최근 K-컬처에 대한 선호가 높아지면서 우리나라가 일본 젊은 층의 여행 목적지로 다시 주목받고 있는 만큼 문체부와 관광공사는 교육여행 목적지로서의 우리나라의 매력을 부각하고 그 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있다. 청소년 특화 교육여행 콘텐츠를 개발하고 도쿄와 나가사키 등 일본 현지에서 '찾아가는 설명회'를 10회 이상 개최해 교육여행 연결망 복원에 힘쓰고 있다.

문체부 정책 담당자는 "청소년들이 교육여행을 통해 한국에 대해 좋은 인상을 받는다면 잠재적인 재방문 수요를 확보하는 것과 같다"며 "이번 교류회를 통해 한일 교직자들이 활발하게 서로 정보를 제공하고 교류해 방한 교육여행 수요가 실질적으로 확대되길 바란다"고 밝혔다.





