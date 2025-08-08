美 Fed 임시 이사에 스티븐 미란…비둘기파 목소리 커진다

트럼프, 미란 경제자문위원장 지명

임기 내년 1월까지

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 미 연방준비제도(Fed) 이사직에 스티븐 미란 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장을 공식 지명했다. Fed 금리 결정 투표권을 가진 12명 중 '친 트럼프' 인사가 3명으로 늘어나면서, 통화당국 내부에서 금리 인하 주장이 한층 거세질 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "최근 공석이 된 Fed 이사직에 현 CEA 위원장인 스티브 미란 박사를 지명하게 돼 큰 영광"이라며 "그는 2026년 1월31일까지 이사직을 수행하게 된다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 또 "스티븐 박사는 하버드대에서 경제학 박사 학위를 받았고 1기 행정부 시절에도 탁월한 임무를 수행했다"면서 "2기 임기 시작부터 나와 함께해 왔고, 세계 경제 분야에서 그의 전문성은 타의 추종을 불허한다. 그는 훌륭한 역할을 해낼 것"이라고 강조했다.

미란 위원장은 최근 조기 사퇴한 아드리아나 쿠글러 Fed 이사의 후임으로 지명됐다. 쿠글러 이사의 잔여 임기인 2026년 1월까지 활동하게 된다.

트럼프 대통령은 이와 관련해 "우리는 이 자리를 영구적으로 맡을 후임자를 계속 찾을 것"이라고 설명했다. 그는 전날에도 쿠글러 이사의 공석을 단기 인사로 채우겠다며 2026년부터 시작되는 14년 임기의 정식 Fed 이사는 별도로 지명할 계획이라고 밝혔다.

이번에 Fed 이사로 지명된 미란 위원장은 지난해 3월 발표한 보고서에서 Fed가 '집단사고(groupthink)'로 인해 정책 오류를 범하고 있으며, 권한을 넘어 정치적 영역에까지 영향력을 확대하고 있다고 강하게 비판했다. 또 지난해 11월에는 미국의 무역·재정적자 해소 방안으로 징벌적 관세 부과와 환율 조정을 통한 약달러 유도를 제안한 '미란 보고서'를 발표하기도 했다.

한편 스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 MSNBC와의 인터뷰에서 차기 Fed 의장을 선출을 위한 면접 절차에 착수했다고 밝혔다. 이와 관련해 블룸버그는 크리스토퍼 월러 Fed 이사가 최근 트럼프 대통령 참모진과 면담했으며, 차기 Fed 의장으로 유력하게 거론되고 있다고 보도했다. 월러 이사는 미셸 보먼 Fed 부의장과 함께 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서는 금리 동결 결정에 반대표를 던지며 0.25%포인트 금리 인하를 주장했다. 두 사람 모두 Fed 내 대표적인 매파(통화긴축 선호) 인사로 꼽혀 왔지만 최근 비둘기파(통화완화 선호)로 입장을 선회했다. 월러 이사는 지난 1월 트럼프 대통령 취임 후 꾸준히 차기 의장 후보로 거론돼 왔고, 보먼 부의장은 그동안 이사직만 유지하다가 최근 트럼프 대통령이 직접 부의장으로 임명했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



