도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 스티븐 미란 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장을 미 연방준비제도(Fed) 이사에 지명했다.
뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"김건희, 선풍기와 친해지고 국물에 밥 말아 겨우 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
트럼프, Fed 새 이사에 스티븐 미란 백악관 경제자문위원장 지명
2025년 08월 08일(금)
도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 스티븐 미란 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장을 미 연방준비제도(Fed) 이사에 지명했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"불륜대국이라니 믿을 수 없어"…의외의 결과에 '화들짝' 놀란 태국
"김건희, 선풍기와 친해지고 국물에 밥 말아 겨우 끼니 해결해야 할 것"
'사별 뒤 20년간 나혼자 살아'…의학계도 놀란 80대 여성 HIV 감염
"매번 기념으로 남겼는데"…여권 '이것' 때문에 입국 못할 수도
中 유명 관광지서 출렁다리 끊어져 20여명 추락…5명 사망
"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다
"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다
39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나
아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대