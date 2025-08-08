뉴욕증시, 장 초반 혼조세…트럼프 '반도체 관세 예외'에 관련株 상승

트럼프, 반도체에 100% 관세 예고

미국 내 생산 기업엔 관세 면제 시사

계속 실업수당 청구, 3년 8개월 만 최고

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 7일(현지시간) 장 초반 혼조세다. 도널드 트럼프 미 대통령이 수입 반도체에 100% 관세를 예고하면서도 미국 내 생산 기업엔 면제를 시사하자, 반도체주가 상승하며 S&P500과 나스닥 지수를 떠받치고 있다.

이날 뉴욕 주식 시장에서 오전 11시19분 현재 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 251.27포인트(0.57%) 내린 4만3941.85를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 1.06포인트(0.02%) 오른 6346.12, 기술주 중심의 나스닥지수는 115.91포인트(0.55%) 상승한 2만1285.34에 거래 중이다.

종목별로는 반도체주가 강세를 보이고 있다. AMD는 7.34% 급등세다. 엔비디아는 1.56% 오르고 있다. 반면 인텔은 트럼프 대통령이 중국과 연루돼 미국의 국가 안보에 위협을 가했다는 의혹을 사고 있는 중국계 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)에게 사임을 촉구하면서 3.26% 약세를 나타내는 중이다. 애플은 전날 미국에 1000억달러 규모의 추가 투자 계획을 밝힌 후 3.03% 뛰고 있다.

트럼프 대통령은 전날 "미국에 들어오는 반도체에 100% 관세를 부과하겠다"면서도 "미국 내 생산 기반을 마련했거나 미국 내 생산을 확실히 약속한 기업에는 관세를 부과하지 않겠다"고 광범위한 예외를 뒀다. 이에 따라 반도체 관련주가 상승하며 투심을 지지했다.

미국은 이날부터 국가별 상호관세를 전격 발효했지만 시장은 현재까지 크게 반응하지 않고 있다. 트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "관세가 상상할 수 없을 만큼 미국으로 흘러들어오고 있다!"며 관세 정책을 적극 옹호했다.

투자자들은 노동시장 상황도 예의주시하고 있다. 이날 미 노동부에 따르면 2주 이상 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 7월20~26일 기준 197만4000건으로 전주(193만6000건) 대비 3만8000건 늘었다. 이는 시장 예상치인 195만건을 크게 상회했을 뿐 아니라 2021년 11월 이후 가장 높은 수준이다. 신규 실업수당 청구 건수도 증가했다. 지난주(7월27일~8월2일) 기준 22만6000건으로, 직전주 수치(21만9000건)와 시장 예상치(22만1000건)를 모두 웃돌았다. 이는 지난 1일 발표된 7월 비농업 고용 지표 부진과도 맞물린다. 7월 비농업 신규 고용은 7만3000건 증가에 그쳐 전망치(10만6000건)를 크게 밑돌았다.

공격적인 관세 정책과 이에 따른 경제 불확실성으로 기업들이 신규 채용을 주저하면서 노동시장이 전반적으로 둔화되고 있다는 분석이 나온다.

아메리프라이즈의 앤소니 새글림베네 수석 시장 전략가는 "관세와 무역에 대해 지금 당장 소화해야 할 것이 많고, 거시경제 환경을 둘러싼 여러 복잡한 상황이 전개되고 있다"며 "시장은 경제나 기업 이익에 즉각적으로 부정적인 영향을 주지 않으면 이를 한쪽에 제쳐두는데 지금이 바로 그런 상황"이라고 평가했다. 이어 "시장은 여전히 견고한 경제적 배경과 강력한 실적에 집중하고 있고, 관세 영향과 관련한 더 많은 증거를 찾을 때까지 이를 유지할 것"이라며 "트럼프 대통령의 관세 영향은 가을쯤 경제 지표에 나타나기 시작할 것으로 예상된다"고 전망했다.

미 국채 금리는 보합권에서 움직이고 있다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전거래일 수준인 4.23%, 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 전일 보다 2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.72%를 기록 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



