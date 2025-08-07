홍태용 김해시장, 해수부 장관에 '국가 스마트 물류플랫폼' 지원 요청

홍태용 경남 김해시장이 7일 해양수산부 서울사무소에서 전재수 장관을 만나 김해시 역점사업인 '국가 스마트 물류플랫폼 조성사업'에 대한 정부의 전방위적 지원을 요청했다.

홍 시장은 전 장관에게 "이 사업 대상지는 새 정부의 정책공약인 북극항로 진출거점 육성과 연계되는 전략적 입지에 있다"며 사업 필요성을 설명했다.

아울러 국토교통부, 해양수산부가 공동 수립 중인 국가 물류기본계획(2026~2035)에 이 사업이 반영될 수 있도록 요청했다.

이와 함께 국정과제 반영과 관련 특별법의 조속한 제정도 건의했다.

홍태용 경남 김해시장(왼쪽)이 전재수 해양수산부 장관에게 국가 스마트 물류플랫폼 조성사업의 전방위적 지원을 요청하는 건의서를 전달하고 있다. 김해시 제공 AD 원본보기 아이콘

국가 스마트 물류플랫폼 조성사업은 대통령 지역 공약에 반영돼 있으며 지난 7월 경남도, 부산시가 국정과제에 선정될 수 있도록 국정기획위원회에 각각 제출한 초광역권 사업이다.

사업 대상지는 김해 화목동과 부산 강서구 죽동동 일원이다.

지난해 경남도지사와 부산시장은 이 사업이 포함된 상생 발전 공동 합의문을 발표했으며, 현재 김해시와 함께 실무부서 협의체를 구축해 사업을 추진 중이다.

홍태용 경남 김해시장(왼쪽 두 번째)이 전재수 해양수산부 장관과 현안사업을 건의하고 있다. 김해시 제공 원본보기 아이콘

시는 현재 국회 계류 중인 국제물류진흥지역의 지정·운영에 관한 특별법과 부산 글로벌 허브 도시 조성에 관한 특별법이 통과를 기대하고 있다.

물류 관련 양대 특별법이 통과되면 사업 대상지가 북극항로와 연계한 트라이포트 기반 글로벌 첨단 복합 물류 산업도시가 될 것이라 전망했다.

홍 시장은 "국토 균형 발전을 위한 5극 3특 전략의 5극 중 하나인 동남권이 발전하기 위해, 북극항로 개척과 트라이포트가 연계된 국가 스마트 물류플랫폼 조성사업이 그 마중물이 될 것으로 확신한다"며 "김해의 미래 경쟁력 확보를 위해 흔들림 없이 추진해 나가겠다"라고 말했다.





