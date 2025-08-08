"믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'

역대 최대 실적에 주가도 화답

카카오, 역대 최대 분기 실적에 11% 급등

하이브, 2분기 최대 매출에 5% 넘게 올라

당분간 실적에 따른 종목별 주가 차별화 예상

기업들의 올해 2분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 호실적을 기록한 종목들의 주가가 큰 폭으로 오르면서 실적에 따른 차별화가 뚜렷하게 나타나고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 전일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 6,800 등락률 +11.97% 거래량 11,910,000 전일가 56,800 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 카카오, 카카오엔터 매각설 공식 부인…"검토 중단키로"코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다 전 종목 시세 보기 close 는 11.97% 급등하며 6만3600원에 마감했다. 2분기 예상을 뛰어넘는 호실적이 주가를 밀어올렸다.

전일 카카오는 2분기 연결기준 매출 2조283억원, 영업이익 1859억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 1%, 39% 증가한 수치다. 2분기 기준 역대 최대 실적으로, 시장 기대치도 웃돌았다. 금융정보업체 에프엔가이드가 집계한 카카오의 2분기 실적 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 매출 1조9489억원, 영업이익 1254억원이었다.

김소혜 한화투자증권 연구원은 "별다른 이벤트 없이도 실적 체력이 개선됐다. 전반적으로 이번 호실적은 지난해부터 추진해온 전사적 비용 최적화 결과에 계열사들의 가시적 사업 성과가 더해진 것에 기인한다"고 분석했다. 한화투자증권은 카카오의 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만원으로 상향 조정했다. 김 연구원은 "앱 개편 및 인공지능(AI) 서비스 도입을 통한 매출 회복 기대감을 반영했으며 2025년, 2026년 영업이익 추정치는 기존 대비 각각 18%, 6% 상향했다"면서 "하반기는 본업 체력도 좋아지는데 여러 계열사들의 사업적 시너지도 본격적으로 나타나는 구간"이라고 설명했다.

하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 18,500 등락률 +7.14% 거래량 578,454 전일가 259,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]하이브, 6%대 강세…"2분기 이어 3분기 호실적 전망" 하이브, 2Q 역대 최고 분기매출 경신…영업익도 29.5% ↑'케데헌' 신드롬에도 엔터주 ETF 이달 수익률 최하위 전 종목 시세 보기 close 도 분기 최대 매출을 기록하며 주가가 큰 폭으로 올랐다. 전일 하이브는 7.14% 상승한 27만7500원에 마감했다. 하이브는 올해 2분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 10.2% 증가한 7057억원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 29.5% 증가한 659억원, 당기순이익은 53.5% 늘어난 155억원을 기록했다. 이환욱 유안타증권 연구원은 "하이브의 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 전년 동기와 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선세를 달성했다"면서 "지난 1분기 아티스트 지식재산권(IP) 활동이 저조했던 반면 이번 분기에는 IP 활동성이 극대화된 영향으로 앨범·공연·기획상품(MD) 등 주요 부문에서 고른 실적 성장세를 기록했다"고 분석했다.

휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 360,000 전일대비 18,000 등락률 +5.26% 거래량 169,052 전일가 342,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[특징주]휴젤, 미국과 중국서 성장 지속 전 종목 시세 보기 close 도 상반기 및 분기 최대 실적을 기록하며 주가가 강세를 보였다. 전일 휴젤은 5.26% 오른 36만원에 마감했다. 휴젤은 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 15.5% 증가한 1103억원, 영업이익은 33.6% 늘어난 567억원을 기록했다. 상반기 실적은 매출 2000억원, 영업이익은 950억원을 넘어섰다. 한송협 대신증권 연구원은 "2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것이라는 우려와 달리 견조한 실적 체력을 재확인했다"면서 "판관비가 분기 300억원대로 억제되는 가운데 해외 톡신이 성장 엔진 역할을 했고 비용 레버리지가 극대화됐다"고 분석했다.

이밖에 에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 11,000 등락률 +5.28% 거래량 1,187,549 전일가 208,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]'화장품 대장주 등극' 에이피알, 5.28%↑에이피알, 올해 코스피 상승률 1위…화장품 대장주도 꿰찼다[특징주]에이피알, 2분기 호실적에 '강세' 전 종목 시세 보기 close , 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 27,200 전일대비 300 등락률 +1.12% 거래량 2,022,258 전일가 26,900 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 카카오뱅크·넥슨, '슈퍼바이브' 게임 속 카카오뱅크 전용 아이템 혜택 제공[클릭 e종목]"카카오뱅크, 기대와 우려가 공존하는 과도기"카카오뱅크, 상반기 순익 2637억원 '역대 최대'…전년比14%↑ 전 종목 시세 보기 close , 레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 12,350 전일대비 240 등락률 +1.98% 거래량 196,417 전일가 12,110 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세[클릭 e종목]"레드캡투어, 영업환경 개선 기대"레드캡, 산불 피해 복구 2억 기부…지속가능한 사회를 위한 ESG 활동 강화 전 종목 시세 보기 close 등도 2분기에 역대 최대 실적을 기록하며 주가가 강세를 보였다.

당분간 실적에 따른 주가 차별화가 이어질 것으로 전망된다. 김지원 KB증권 연구원은 "최근 증시는 뚜렷한 매수 주체가 부재하고 등락폭도 제한적인 움직임이 나타나는 가운데 실적 결과에 따라 종목별 주가 편차가 심화되는 양상"이라며 "실적 관련주로 접근할 필요가 있다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



