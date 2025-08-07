'영광 백수해안 관광 경관 명소화 사업' 최종 확정

기획재정부 적격성 심사 통과

남부권 광역관광 개발사업 탄력

총 사업비 401억 원 확보도

백수해안 관광경관 명소화사업 안내. 영광군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광군은 최근 '백수해안 관광경관 명소화 사업'이 마침내 기획재정부의 적격성 심사를 최종 통과했다고 7일 밝혔다.

영광군은 지난 2023년과 2024년 기재부 적격성 심사에서 연이어 고배를 마셨다.

하지만 사업의 타당성 확보를 위한 체계적인 자료 보완과 사업의 필요성, 실현 가능성을 적극적으로 피력하고 관계기관 협의에 총력을 기울여 온 결과, 이번 최종 심사를 통과하게 됐다.

이 사업은 남부권 광역관광 개발사업의 두 번째 대규모 프로젝트로, 총사업비는 약 401억 원에 달한다.

사업은 백수해안도로를 중심으로 경관자원과 문화콘텐츠를 집약·강화하는 주요 골자다.

세부적으로 ▲해안 경관 인프라 확충 ▲노을전시관 리모델링 및 미디어파사드 조성 ▲칠산타워와 목도를 잇는 미디어라이트 연출 등을 통해 영광군을 체류형 관광도시로 탈바꿈시키는 것을 목표로 한다.

특히, 사업이 완료되면 연간 100만 명 이상의 관광객 유입이 기대되며, 이는 현재 대비 약 2.5배 증가한 수치다.

관광객 증가에 따른 숙박·음식·교통·기념품 소비 등 지역경제 유발효과는 연간 300억 원 이상으로 추산되며, 직간접적으로 700명 이상의 일자리 창출도 기대된다.

미디어파사드와 라이트쇼 등 첨단 콘텐츠를 활용한 야간경관 조성으로, 기존의 당일치기 관광에서 벗어나 1박 이상 머무르는 체류형 야간관광 중심지로 도약할 전망이다.

불갑사 관광지·종교순례 관광 등과 연계한 스토리텔링형 관광벨트 구축을 통해 지속 가능한 관광 생태계 조성에도 기여할 것으로 보인다.

장세일 영광군수는 "이번 사업을 통해 천혜의 아름다운 자연과 노을경관, 종교 등이 어우러진 특색있는 관광지를 조성, 영광군을 서남권 관광의 허브로 도약시키고 관광객 천만 시대를 반드시 열어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



